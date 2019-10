Carlos Sainz revela lo que más le gusta del Gran Premio de México

Ciudad de México.- La fiesta del Gran Premio de México está cada vez más cerca y los pilotos empiezan a disfrutar su estancia en la Ciudad de México, sobre todo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tal es el caso del español de la escudería McLaren, Carlos Sainz quien afirma que no necesita tomar el lugar de su compatriota Fernando Alonso.

"Siempre me he sentido querido; no necesito tomar el lugar de Alonso porque desde que llegué aquí en 2015 a hacer un show en el Zócalo tuve un recibimiento espectacular", aseveró el piloto español en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Por otro lado el español reveló su parte favorita del Gran Premio de México, la cual es el entrar al estadio (Foro Sol) durante los tres días de actividad.

"La sensación de entrar en el estadio con toda la gente, es la más bonita durante el Gran Premio", mencionó el piloto.

La escudería McLaren se encuentra en la cuarta posición de constructores con 112 puntos.

"Estoy contento (con la posición que ocupa en el campeonato) y creo que refleja bien el año que estamos haciendo".

Por último Sainz destacó la buena amistad que lleva con el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

"Me llevó muy bien con el "Checo", siempre he tenido buena relación con él, nos vemos fuera de los circuitos para cenar, para compartir momentos fuera de la pista, hay días que vive en Madrid, es de los pilotos con los que mejor me llevo", finalizó.





Fuente: www.elimparcial.com