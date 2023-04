Carlos Vela brilla dentro y fuera del campo en Los Ángeles

CDMX.- ¿Quién dice que el profesionalismo está peleado con la vida de lujos y glamour fuera de las canchas?

Carlos Vela es el vivo ejemplo de que sí es posible brillar dentro del campo y, al mismo tiempo, tener un estilo de vida llena de goce y nada de presión fuera del terreno de juego.

En el 2018 el delantero llegó a la MLS, y hoy, cinco años después, se convirtió en el mexicano que conquistó Los Ángeles y que sigue manteniendo la corona como el "Rey de LA".

Y es que el de Cancún no solamente se ha consagrado como el referente del LAFC y el favorito de la afición, si no que también disfruta de múltiples concesiones dignas de una súper estrella.

Como la posibilidad de festejar sus goles junto a su familia en plena cancha del BMO Stadium durante los partidos de los angelinos, algo que no se observa todos los días en el medio futbolístico, ni siquiera entre las grandes figuras que este deporte ha dado.

Además, permanecer como uno de los futbolistas mejores pagados de norteamérica le ha permitido rodearse de comodidades y habitar una casa valuada en más de 4 millones de dolares en West Hollywood, gracias a su salario de 4 millones de billetes verdes por temporada y que más bonos y contratos de publicidad varias veces ha superado las siete cifras.

No es un secreto que después del futbol, el deporte favorito de Carlitos es el basquetbol, por lo que uno de los beneficios que el tricolor más disfruta son esas recurrentes escapadas con boletos preferenciales para observar a los Lakers y a la leyenda LeBron James, con quien guarda una estrecha relación.

Así es como Vela ha reinado la ciudad angelina durante los últimos años, siempre acompañado de los triunfos deportivos sin los cuales nada de eso sería posible, como un premio MVP, dos títulos de goleo y ese trofeo que tanto ansiaba y que ahora yace en sus vitrinas: el campeonato de la Major League Soccer.

Goleador tricolor

Dicen que goles son amores, y Carlos Vela se ha cansado de hacerlos desde su arribo a Estados Unidos.

No es casualidad que el delantero tricolor se haya vuelto uno de los máximos ídolos de la MLS, pues no llegó a aquella liga para estar de vacaciones, si no todo lo contrario.

Luego de su llegada con los angelinos, no existe mexicano alguno con más anotaciones que Vela, quien ya acumula 85 dianas y 47 asistencias en 151 partidos disputados con su club, cifras que seguramente hacen que más de uno extrañe su presencia con la Selección Mexicana, a la que le dijo adiós definitivo tras el Mundial de Rusia 2018.

Y, por si fuera poco, el atacante pasó a la historia rompiendo la marca de más goles en una misma temporada de la Liga estadounidense, dejando el récord en 34 tantos durante la campaña del 2019.

Los números hablan por sí solos y demuestran lo conseguido en su paso por Norteamérica por el goleador tricolor, quien a sus 34 sigue enfocado en agrandar aún más su legado y disfrutar de su vida como figura de Los Ángeles.