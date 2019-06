Carrera de Joao Maleck quedará en otra promesa deportiva

La carrera futbolística de Joao Maleck quedará en un soso recuerdo y en otra falsa promesa deportiva. A sus 20 años debe responder a la justicia, al presuntamente ser responsable de un accidente automovilístico que le arrebató la vida a un matrimonio.

Junior Joao Maleck Robles, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 13 de marzo de 1999, gozó de oportunidades que no cualquiera puede presumir. Pese a que es hijo del exjugador camerunés y de nacionalidad francesa Jean-Claude Maleck, ex de los Leones Negros, Joao creció sin su ejemplo. "La relación con mi papá no es como la de otros. Me empezó a buscar hasta que llegué a Europa. Lo veo más como si fuera mi tío", dijo Maleck en abril pasado, a El Universal Deportes.

La pasión por el futbol ya corría por sus venas desde pequeño. Sus primeros destellos fueron en las infantiles de las Chivas. Después fue captado por la Academia de Marco Fabián, desde la que brincó a la Sub-17 del Santos Laguna. Incluso, el padre de Fabián de la Mora, Marco Antonio Fabián Vázquez, consolidó una relación sentimental con la madre de Junior.

Lejos de tierras tapatías, Maleck destacó con los laguneros y fue seleccionado nacional Sub-18. Después lo detectaron visores del Porto de Portugal, club que negoció su préstamo. En 2018, el Sevilla se lo llevó a España, también a préstamo con su equipo B, donde su ilusión era convertirse en referente; el delantero, próximo a recibir el pasaporte francés, también contempló a Francia en caso de ser ignorado por el Tricolor.

Pese a que sufrió una lesión que lo hizo perder ritmo y el llamado al Mundial Sub-20 de Polonia 2019, la entidad andaluz contemplaba extender su estancia, hasta que llegó el fatídico 23 de junio, cuando irresponsablemente se puso frente al volante de un deportivo, luego de una noche de fiesta.

Por ello, Joao Maleck permanecerá seis meses en prisión preventiva, debido a que no tiene arraigo en el estado y se teme que salga del país por motivos laborales, así lo informó la Fiscalía de Jalisco; su situación jurídica se definirá este jueves.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx