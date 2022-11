Carreras Sprint apuntan a quedarse en la Fórmula 1

CDMX.- Las carreras Sprint apuntan a quedarse, permanentemente, en la Fórmula Uno.

Desde el 2021 se introdujo, sólo en tres Grandes Premios, éste nuevo formato para determinar el orden de la parrilla de salida de las carreras de los domingos, y se replicó para 2022 con un cambio en la puntuación, ya que en un principio se le otorgaban unidades a los tres primeros y, ahora, se compensa a los mejores 8.

Las competencias cortas les permiten a los pilotos asegurar un mejor lugar en la arrancada y conseguir puntos adicionales para el Campeonato de Pilotos, además de que aumenta el espectáculo.

"Hasta hace poco tiempo, sólo se veía la carrera el domingo y las rondas previas y la clasificación como que no interesaban mucho, pero con este nuevo formato de sprint cada vez hay más interés y exposición. La Fórmula Uno se volvió más visible a lo que era hace años.

"Todos los deportes tienen la necesidad de reinventarse de un tiempo para acá, porque a las nuevas generaciones no se les está haciendo atractivo ver deportes en vivos y este formato de sprint termina siendo una especie de prueba piloto para ver cómo se van incorporando poco a poco nuevas generaciones a disfrutar de la F1", comentó Francisco San José, catedrático de mercadotecnia deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

El impacto que generó este modelo fue visible en el comportamiento de las audiencias, ya que comenzó a operar en medio de la batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por el título del año pasado.

De acuerdo a datos oficiales de la Máxima Categoría del automovilismo, las carreras sprint de 2021 fueron las que obtuvieron mejores números respecto a los espectadores.

En Gran Bretaña se registraron 79.6 millones, en Italia 80.4 millones y en Brasil 82.1 millones de televidentes.

"Visualmente llama más la atención una Sprint. El hecho de que haya innovado en ese sentido Liberty Media es atraer público más joven y generar otra clase de contenido. Lo que las televisoras buscan son audiencias y si este formato les permite llamar la atención en sábado.

"La Fórmula Uno ha ido creciendo en el número de horas disponibles y visibles a la audiencia cuando antes sólo se limitaba a la transmisión de la carrera y, hoy en día, se puede enterar de información más completa", comentó el especialista.

Provoca molestia en pilotos

Las carreras Sprint cuentan con la aprobación de la Fórmula Uno por la cantidad de espectadores que ha traído, pero no a todos los pilotos les agrada este formato.

En cuestiones deportivas, la competencia corta reduce el tiempo de recolección de datos de la pista, ya que se omite una práctica.

También, en caso de accidentes, se genera un gasto adicional a la escudería que no estaba planeado.

"Cada vez que participo en la carrera Sprint, el objetivo siempre es no dañar el auto y asegurarme de permanecer entre los tres primeros. El único lado emocionante es tener un comienzo extra.

"Hemos tenido tantas carreras emocionantes que no hay necesidad de agregar un evento que dure un tercio de la distancia. Y luego todo el mundo es muy cauteloso, porque si estás peleando por el tercer puesto y tienes un problema y terminas último, sabes que tu fin de semana será complicado. Probablemente no te arriesgues, así que no es una carrera real", dijo Max Verstappen, de Red Bull, sobre la última sprint de la temporada, la cual se celebrará este sábado, previo al Gran Premio de Sao Paulo.

Para 2023, la Fórmula Uno ya decidió el número de carreras cortas, que aumentará a seis fechas en el calendario.