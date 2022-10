Castiga Manchester United a Cristiano por berrinche

Manchester, Inglaterra.- Tras el berrinche en el partido contra el Tottenham, el Manchester United informó que Cristiano Ronaldo no estará en el juego ante Chelsea.

"Cristiano no formará parte del equipo del Man United para el partido contra el Chelsea. El resto de la plantilla está totalmente concentrada en preparar ese encuentro", indicó el comunicado.

El partido ante los Spurs, que los Red Devils terminaron ganando 2-0, el portugués decidió irse al vestidor al minuto 89' cuando quedó claro que no entraría al campo.

Cristiano ha sido relegado a la suplencia desde que Erik ten Hag llegó a la dirección técnica esta temporada, acumulando dos goles en todas las competencias.

Su acción fue duramente criticada en Inglaterra por varios ex jugadores.

"Entiendo su frustración por no haber saltado al césped, pero la perspectiva general es que su equipo ha tenido una muy buena actuación esta noche. Su entrenador tuvo que tomar una decisión importante, dejarle fuera, y ha resultado ser la correcta porque el equipo lo ha hecho todo bien. Es una situación difícil para Ten Hag, estamos hablando del mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia, por eso está bajo presión. Está complicando la vida a su entrenador", destacó Alan Shearer, ex seleccionado inglés.

"Es una auténtica desfachatez. En Old Trafford tienes que andar junto a la línea de banda, no se trata de colarse en el túnel de vestuarios. Sabe que todo el mundo va a verle. Creo que es tremendamente irrespetuoso con su equipo, su entrenador y su afición. Iban ganando 2-0, ¿qué queja puede tener?, seguiría estando mal si lo hubiera hecho perdiendo 2-0", comentó el ex del Leeds, Danny Mills.

"Es inaceptable. Muy pobre", sentenció el legendario Gary Lineker.

"Puede hablar de lo que ha hecho hasta ahora, no muchos pueden equipararse a él ni lograr todo lo que ha conseguido, pero se trata de lo que está haciendo ahora mismo. Y lo que está haciendo no es lo que solía hacer", manifestó el ex jugador francés, Thierry Henry.