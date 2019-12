Caudillos concluyen visorías

Chihuahua.- Con cerca de 100 prospectos incluyendo exjugadores NFL en la grama del estadio olímpico universitario se llevó a cabo ayer el tercer y try out final de los Caudillos Profootball Chihuahua que debutan en la temporada 2020 de la Liga profesional de Fútbol Americano de México.

Maurice Woodard quien portó los jersey de Seahawks, Falcons, Ravens y Dolphins, dijo sentirse emocionado por estar aquí.

“Puedo traer mucho a esta defensiva, estar en cobertura, interceptar balones, hacer tlaqueadas y abrir y leer defensivas y coberturas y siempre estar listo” afirmó el jugador de color que busca un lugar en Caudillos.

Otro exNFL quien estuvo en los campos de entrenamiento con los Browns y Packers, Zimbalist Williams dijo que el try out fue una experiencia increíble “me trataron como en los equipos de allá, eso es maravilloso y vengo con toda la disposición de trabajar duro y ocupar la posición donde me necesiten”.

Jawaun Mc Falls un coreback que fue nominado cuatro veces el MVP en Colorado con los Denver Sharks aseguró durante la práctica, “Se siente bien se siente diferente, Dios siempre te pone en buenas o malas y esta es buena situación, es un país hermoso, y esperare mi oportunidad antes de ir a conseguirla, intentar siempre de ser paciente y dejo que venga el juego hacía mi, se trata de química, conocerlos a mis compañeros y coaches, saber que yo creo en ellos y ellos creer en mi y eso es lo más difícil de todo, y la química se dará con el tiempo”, afirmó.

Finalmente el director deportivo de Caudillos, Juan Pablo Zaldivar informó que en el transcurso de los próximos días se dará a conocer por parte del head coach Mauricio Balderrama el roster completo y definitivo del equipo así como el diseño de uniformes.