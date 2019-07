Cavallini intimida al rival, resalta Rosario Martínez

Ciudad de México.- Varios equipos del futbol mexicano han volteado a ver al delantero Lucas Cavallini, tal es el caso de Monterrey, Atlas y Cruz Azul... no es de extrañarse, debido a los 24 goles que ha anotado el ariete canadiense en los dos años que ha jugado con el Puebla.

Rosario Martínez, técnico uruguayo que lo dirigió en el Fénix de la Primera División del futbol charrúa, destacó las cualidades de Cavallini, virtudes por las cuales ha causado tanto revuelo.

"Obviamente era uno de los mejores jugadores del equipo, por más que yo crea en el conjunto más que en los jugadores, él marcaba la diferencia y no sorprendió absolutamente a nadie cuando fue a Peñarol y después al futbol mexicano, eso se vislumbraba”, expresó.

Por otra parte, Martínez aseguró que le hubiera agradado tener al atacante más tiempo bajo su mando, debido a la calidad y profesionalismo que mostraba en el campo de juego.

"Me hubiese gustado haberlo dirigido más, es un jugador que asegura gol, un jugador ganador 100%, que contagia a los compañeros, que intimida al rival por su potencia física y que todo técnico quiere tener, en su selección y en donde sea”, apuntó.

Ante el supuesto interés que hay del conjunto del Cruz Azul por el jugador, afirmó que, conociendo a Lucas, el jugador no desaprovecharía la oportunidad para demostrar su calidad en un equipo grande de México.

"Yo creo que los jugadores o técnicos tienen que tomar como el mayor reto el que se está enfrentando, no me cabe duda que Cavallini lo tomaría así, porque es un jugador que actúa muy en serio y no va a desaprovechar una oportunidad en el futbol mexicano”, concluyó.