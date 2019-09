Cede Juventus puntos ante Fiorentina

Florencia.- Maurizio Sarri tuvo un decepcionante debut en el área técnica de la Juventus tras igualar 0-0 ante la Fiorentina, por lo que el campeón de la Serie A dejó ir sus primer puntos en busca del noveno título en fila.

Franck Ribery, Federico Chiesa y el joven de 22 años, Gaetano Castrovilli, causaron problemas para la Vecchia Signora, pero no pudieron concretar las jugadas de gol.

Sarri había visto los dos juegos pasados de la Juventus en casa debido a un cuadro de neumonía y para su aparición en la banca no tuvo las mejores impresiones.

Apenas en el primer tiempo los bianconeri sufrieron las salidas de Douglas Costa and Miralem Pjanic por lo que serían lesiones en el tendón y para el segundo tiempo Danilo tuvo que hacer lo mismo por calambres.

El calor también hizo su parte, dado que en la cancha del Artemio Franchi rondaba una temperatura de 32 grados, lo que obligó a pausas para rehidratación de los jugadores.

Lo más cerca que estuvo Cristiano Ronaldo de anotar fue con un disparo que se fue por arriba del arco al 85', aunque de todas formas se había marcado un fuera de lugar.

A pesar de todo, la Juventus se hizo del primer lugar de la tabla a falta de los juegos del Inter y Torino, quienes pueden rebasarla.