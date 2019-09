Celebra Pulido remarcar la grandeza

Ciudad de México.- Tan relajados y felices estaban los jugadores del Guadalajara por la victoria del Clásico Tapatío y compartirlo con sus fanáticos, que hasta Alan Pulido rompió el protocolo de no dar entrevistas en lunes en el equipo y presumió el efecto del triunfo sobre Atlas.

"(Estamos) contentos, es muy importante para nosotros el poder marcar siempre que Chivas es el más grande de la ciudad, eso siempre nos llena de orgullo y obviamente lo compartimos con toda la afición, que estamos muy contentos por eso", declaró el atacante tamaulipeco, mientras firmaba autógrafos y posaba para ser fotografiado con sus seguidores.

Pulido fue de los jugadores más aclamados por los casi 200 aficionados que acudieron a Verde Valle, para poder ver el entrenamiento de sus Chivas y convivir de cerca, después de la victoria sobre los Zorros.

"Se ganó este Clásico que es muy importante, que nos motiva a seguir dando lo mejor de cada uno, pero bueno, al torneo todavía le queda y nuestro objetivo está claro", agregó Pulido.

El delantero tamaulipeco recibió también la visita de su padre y de su hermano Armando, ex jugador de Correcaminos del Ascenso, así como el pequeño hijo del mayor de los Pulido.

"Me pone contento porque tenía tiempo de no verlos, en este deporte uno pierde mucho tiempo de estar lejos de familia y estos momentos son únicos, se valoran muchísimo y me motiva para seguir dando lo mejor de mi", comentó el delantero rojiblanco.

Las Chivas volverán a los entrenamientos este martes para comenzar con la preparación del juego del viernes, en el que visitarán al Morelia en la fecha 10.