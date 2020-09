‘Chapo’ Montes declina ir al Tricolor

Ciudad de México

Luego de que el mediocampista del León, Luis Chapo Montes no apareciera en la lista de convocados a la Selección Mexicana para la actividad del próximo 30 de septiembre ante Costa Rica, los cuestionamientos hacia el timonel del combinado nacional, Gerardo Martino, no se dieron a esperar. Sin embargo, fue el mismo Montes quien declinó el llamado al Tri.

Por medio de un video en las redes sociales del cuadro felino, Montes aclaró que fue su decisión no asistir al llamado, asegurando que, tras no ser tomado en cuenta por el Tata en las últimas convocatorias, prefirió mantenerse al margen del seleccionado nacional.

“Yo tomé la decisión de no ir a la Selección. En la última convocatoria que recibí, hablé con el Tata terminando, le comenté que mi decisión era no ir más, me vine desilusionado porque se decía que yo estaba en muy buen nivel y que estaba jugando muy bien en mi club. Entonces uno va con la ilusión de poder hacer las cosas bien y a veces llamaban 26 o 27 jugadores y se hacía futbol y yo no entraba dentro de esos 22, entonces me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que se ocupado por un joven, que fuera por la experiencia y por las vivencias”, afirmó.

Asimismo aseguró que nadie es indispensable en la Selección, "y mucho menos yo, que he tenido poco o nula participación en este proceso".

Comentó que 'El Tata' Martino lo tomó de buena manera y se dijo agadecido por la oportunidad que tuvo en la pasada Copa Oro.

