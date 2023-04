Charles Leclerc pone un alto a sus fans

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Charles Leclerc frena a los aficionados que han invadido su privacidad y acuden a su domicilio a pedir fotos y autógrafos.

A través de una historia en Instagram, el piloto de Ferrari pidió a sus seguidores tranquilidad en estas pequeñas vacaciones por el parón de 3 semanas de la Fórmula Uno, ya que algunos han cruzado la línea del fanatismo.

El monegasco es de los conductores más complacientes con el público durante los Grandes Premios y fuera de las pistas, pues comprende que parte de su éxito se debe a sus seguidores.

"Hola a todos. Durante los últimos meses, de alguna manera la dirección de mi casa se ha hecho pública, llevando a que se reúna gente abajo de mi departamento, tocándome el timbre y solicitándome fotos y autógrafos. Si bien siempre estoy dispuesto a estar allí para ustedes y realmente aprecio su apoyo, por favor respeten mi privacidad y absténganse de venir a mi casa.

"Me aseguraré de detenerme para todos cuando me vean en las calles o en la pista, pero no bajaré si me visitan en mi casa. Su apoyo, tanto en persona como en redes sociales, es todo para mí, pero hay un límite que no debe cruzarse. Felices Pascuas a todos", escribió en sus redes Leclerc.

Recientemente, un periodista acusó de falta de cordialidad y empatía al mexicano Sergio Pérez al negarse a posar para una foto, sin embargo, el piloto de Red Bull estaba acompañado de su familia.