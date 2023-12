Checo Pérez, ejemplo de campeón: Fittipaldi

Guadalajara, México.- Emerson Fittipaldi soñó con ser piloto de carreras gracias a las hazañas del argentino Juan Manuel Fangio.

Hoy, tal fuente de inspiración para los jóvenes de Latinoamérica, recae en el mexicano Checo Pérez, piloto de Red Bull en la Fórmula Uno.

Fittipaldi, dos veces campeón del mundo (1972 y 1974), pone al jalisciense, actual subcampeón de la máxima categoría, a la altura de los referentes del continente.

"Mi papá era muy amigo del maestro Juan Manuel Fangio, quien era un ídolo en América Latina después de los hermanos Rodríguez (Pedro y Ricardo), quienes también inspiraban mucho, seguramente como actualmente Checo Pérez hoy lo hace en México, inspira a muchos jóvenes para llegar a Fórmula Uno.

"Checo Pérez es un ejemplo de atleta, de campeón. Conozco a la familia de Checo desde que estaba en karts, él ha tenido una carrera brillante, ha sido subcampeón mundial este año, y con certeza puedo decir que junto con Pedro y Ricardo Rodríguez, está marcando la historia del automovilismo mexicano. En mi opinión, él debe seguir en Red Bull", dijo Fittipaldi a CANCHA.

Sergio Pérez viene de su mejor año en la F1 con 285 puntos, para terminar como subcampeón, detrás de su compañero neerlandés Max Verstappen, logrando que Red Bull hiciera por primera vez el 1-2 en el campeonato de pilotos.

Además, el jalisciense es noveno en la lista con más Grandes Premios con 257, detrás del brasileño Felipe Massa (269), Sebastian Vettel (299), Jenson Button (306), Michael Schumacher (307), Rubens Barrichello (323), Lewis Hamilton (332), Kimi Raikkonen (350) y el español Fernando Alonso (378).

Checo figura con 6 victorias en la F1, 2 en este año con Arabia Saudita y Azerbaiyán, desde que llegó a Sauber en la temporada 2011, sumando 35 podios.

Incluso, Fittipaldi recuerda sus inicios y se compara con lo que tuvo que pasar Checo en su juventud.

"Yo desde pequeño tuve mucha voluntad, garra, sacrificio para competir, porque mi papá era una persona de clase media, teníamos una vida confortable, pero no teníamos la plata para competir", recordó el brasileño, quien logró 14 victorias en 10 años en la F1.

Correr junto a la muerte

Más allá de sus títulos o sus 14 victorias en la F1, Emerson Fittipaldi agradece a la vida estar con salud a sus 77 años.

Y es que el brasileño recuerda el peligro que significa subirse a un Fórmula Uno.

"Mi mejor carrera en F1 fue con el Gran Premio de Argentina en 1973, que fue una disputa muy grande con François Cevert y Jackie Stewart. También tuve muchos momentos amargos, todos en el deporte tenemos momentos de frustración, sobre todo cuando perdíamos muchos colegas, en aquella época se corría con mucho riesgo, y cuando pasas por esos instantes de tristeza, cuando tienes el resultado deseado, valoras mucho más, si no tuviéramos esos malos momentos no le daríamos valor a los buenos momentos.

"Siempre que perdía el control del carro o tenía alguna falla mecánica sabía que podía chocar, y uno o dos segundos te parecen una eternidad porque sabes que el impacto puede ser grande", comentó Emerson.

Uno de esos momentos se dio en el GP de Alemania de 1976, cuando Niki Lauda sufrió un grave accidente que le produjo graves quemaduras que le dejaron marcas de por vida.

"A mí me gustaba mucho Niki, él era muy cercano a mí, para todos fue muy difícil aquellos momentos. Había un doctor panameño Rafael Grajales, quien era el médico particular de los pilotos, y me decía que Niki a medianoche estaba en el límite de oxígeno para el colapso. Lo de Niki fue un milagro, porque 45 días después estaba compitiendo, fue un ejemplo para todos los deportistas de que cuando tienes una fuerza mental muy grande se puede superar", recordó.