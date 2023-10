Checo Pérez no se arrepiente: 'Lo volvería a intentar'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Eran tantas las ganas de Checo Pérez de ganar el Gran Premio de México que vio una oportunidad de oro en la arrancada, aunque el sueño terminó en pesadilla.

El piloto mexicano aseguró que le dolió mucho abandonar la carrera en la primera vuelta, pero no se arrepiente de la decisión que tomó, pues era todo o nada.

"Había poco margen de maniobra, hoy para mí no era suficiente terminar en el podio, la verdad es que tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad (de rebase a Charles Leclerc) y me tiré por él.

"Me duele mucho, hoy teníamos una buena oportunidad, pero lo intenté, creo que había que intentarlo porque sí me salía iba a salir de esa curva en primer lugar, y habría sido la oportunidad de ganar la carrera... pero no fue así", señaló el mexicano.

Con la cara abajo y visiblemente decepcionado, así se retiró Checo de su garaje para luego intentar levantar los ánimos dentro del paddock de Red Bull y salir a afirmar que volvería a intentar esa maniobra que derivó en el choque con Leclerc.

"Tuve el contacto con Charles y fue desafortunado, pero si te soy sincero lo volvería a intentar porque para mí un podio hoy no iba a ser suficiente, lo único con lo que sueño es ganar en casa", sentenció Pérez.

"El equipo estaba intentando solucionar los problemas, pero ya una vez que perdimos tanto tiempo y vimos los daños del auto ya no había nada que hacer y decidimos retirar", agregó.