¿Checo Pérez renueva o se va de Red Bull? Horner responde...

Agencia Reforma

Sevilla, España.- Los resultados que obtenga Sergio Pérez en 2024 pueden abrirle o cerrarle la puerta con Red Bull.

Aunque el equipo de las bebidas energéticas apoyará al mexicano durante todo el año para que sea igual de competitivo que su compañero Max Verstappen, su lugar en el garaje no es permanente y se ha convertido en la manzana de la discordia de una lista interminable de candidatos.

"La posición de lujo en la que estamos es que no tenemos prisa. Tenemos un montón de opciones. Creo que es el asiento de Checo el que se puede perder. Él es al que estamos respaldando, es nuestro conductor de 2024. Si hace un gran trabajo (en el) año, no hay razón por la que no lo extendamos hasta 2025. Pero se basaría puramente en lo que logre durante lo que será una gran parte de la temporada.

"En términos de que necesitamos tener prisa, tenemos opciones, también tenemos mucho interés de fuera del equipo. Así que mientras el coche sea competitivo, te pone en una posición de lujo en la que puedes tomarte tu tiempo para ver cómo se ven todas esas opciones", comentó Christian Horner, jefe de la escudería austriaca, a F1.com.

Para quitarse la presión que ejercen al interior de Milton Keynes, Pérez debe apostar por consistencia en todo el fin de semana para evitar las famosas remontadas innecesarias, cuando tiene el segundo bólido más rápido de la parrilla.

"A medida que el campo converge, es inevitable que quieras que tus dos coches estén lo más cerca posible. Checo, su ritmo de carrera y sus carreras han sido muy fuertes en muchas ocasiones.

"Es su desempeño en la clasificación el área en la que necesita centrarse durante el invierno. De lo que es muy consciente, de que tiene que subir su promedio de clasificación para no tener que venir de tan atrás. Es un área en la que se va a centrar mucho, porque sabe que es algo que es crucial para él", puntualizó el jefe de Red Bull.