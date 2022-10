Checo Pérez saldrá segundo en Singapur, detrás de Leclerc

CDMX.- Charles Leclerc da el primer golpe en el Gran Premio de Singapur al agenciarse la pole position con tiempo de 1'49"412.

Ante la repentina llamada de Red Bull a Max Verstappen para entrar a boxes, que lo relegó hasta el octavo puesto, Ferrari ya no tuvo que preocuparse.

El mexicano Sergio Pérez arrancará segundo lugar en la parrilla de salida de la carrera de mañana. De hecho, en la Q2 se colocó muy cerca de Verstappen, su principal referencia en el circuito urbano.

Para la Q3, las escuderías optaron por montar los neumáticos para el piso seco, lo que cambió las posiciones de manera repentina. A Checo solo lo separaron 22 milésimas de segundo de la pole.

Lewis Hamilton mostró su mejor performance en qualy al asegurar la tercera plaza con el W13. El heptacampeón acarició la punta del pelotón, pero no completó la hazaña en los últimos minutos.

George Russell no logró encontrar la puesta a punto ideal en el W13, ya que quedó eliminado, situación que no ocurría desde el GP de Miami. El joven británico no mejoró su tiempo y saldrá desde el puesto 11.

Las líneas de agua y las condiciones húmedas de la pista complicaron el pase a la Q2. Con cada vuelta, el asfalto comenzaba a secarse y tanto Verstappen como Hamilton aprovecharon los últimos minutos para dar su mejor giro.

El circuito de Marina Bay es la parada 17 de la Temporada 2022 de la Fórmula Uno, con cinco restantes para finalizar.

Con 335 puntos, Verstappen es líder del Campeonato de Pilotos y podría lograr el bicampeonato con una combinación de resultados.

Leclerc es segundo, con 219 unidades y Pérez tercero con 210.

Red Bull (545) está en lo más alto del Campeonato de Constructores, seguido de Ferrari (406) y Mercedes (371).

La carrera se llevará a cabo este domingo a las 07:00 horas, tiempo del Centro de México.