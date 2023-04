Checo Pérez y la pausa en la Fórmula 1

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Este fin de semana era turno del Gran Premio de China, pero ante la cancelación de la carrera asiática, la Fórmula 1 está en una pausa de casi un mes, algo que Sergio Pérez ve bueno y malo.

El calendario de este año presenta 23 Grandes Premios y la temporada tuvo un frenético arranque con las carreras de Bahréin, Arabia Saudita y Australia entre el 5 de marzo y el 2 de abril.

Mientras que Otmar Szafnauer, jefe de equipo de Alpine, no ve con malos ojos que esta pausa se mantenga en las próximas temporadas, y Guenther Steiner, su similar en Haas, agradece la oportunidad de descansar, Checo Pérez lo ve de dos formas.

"Creo que es importante que manejemos nuestros niveles de energía lo mejor que podamos. Cada uno hace sus cosas, ya sabes, no sé lo que hacen los otros pilotos y realmente no me importa. Sé lo que es bueno para mí, tengo mis planes que quiero hacer y sí, creo que es bueno en cierto modo", comentó Checo, según reporta "Motorsport".

Red Bull arrancó la temporada ganando en Bahréin, Arabia Saudita y Australia, haciendo un par de 1-2 y con esta pausa, Checo cree que será una ventaja para los rivales.

"Ayudará a otros equipos a ponerse al día. Así que probablemente no sea tan bueno", dijo Checo, quien aprovecha estos días para pasar un tiempo con su familia.

"Sí, me tomaré unos días de descanso con mi familia. Ha sido un comienzo de temporada bastante intenso y luego de vuelta con el equipo, el simulador, algunos compromisos con los patrocinadores. En la F1 nunca hay descanso".

El 'Plan A' de Checo en cada carrera

De las tres victorias que registra Red Bull en el arranque de campeonato, dos fueron para Max Verstappen y una para Sergio Pérez, quienes se alternaron en Bahréin y Arabia Saudita, para hacer un par de 1-2, lo que tiene al mexicano como sublíder del mundial, por detrás de su compañero neerlandés.

"Cuando estás en la lucha por el campeonato, tienes que (traer) tu juego 'A' en cada carrera, y tienes que intentar todo lo que puedas. Sólo estamos en la carrera número tres, por lo que queda un largo camino por recorrer, y es mejor pelear contra un tipo, especialmente si es tu compañero de equipo, porque eso significa que el equipo está en una posición única", indicó Checo Pérez.

"Tener a Max como referencia te hace mejor piloto, sin duda te quita todo a ti y también al equipo. Soy más solidario con el coche y con el equipo, y entiendo en qué dirección tengo que ir".