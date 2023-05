'Chicharito' se pone en contra de LAFC y apoya al León

CDMX.- Es inaceptable perder contra el vecino y rival futbolístico, por lo que Javier Hernández, con el corazón dividido, eligió al León como su favorito para campeonar en la Concachampions.

La Fiera luchará hoy por la hegemonía del área contra un viejo conocido del balompíé tricolor: Carlos Vela y su LAFC.

Y a pesar de que el extremo ha sido uno de sus inseparables camaradas en el mundo del futbol, "Chicharito" tiene claro que en esta ocasión no quiere verlo alzando el título.

"Yo amo con todo mi corazón a Carlos Vela y siempre lo he dicho. Yo a todos les deseo lo mejor, pero de verdad, coherentemente yo no quiero ver a los vecinos ganando y quedando campeones. Una cosa es una y otra cosa es otra, siempre le he deseado a mi hermano que brille pero yo no quiero que gane el LAFC", confesó Hernández durante su más reciente visita a México.

Esta eliminatoria será una nueva prueba para la Liga MX, en su intento por demostrar que sigue un escalón por encima del nivel de la MLS, liga que ya ha logrado propinarle algunos golpes en esa eterna batalla.

"La MLS algo está haciendo muy chingón y la Liga mexicana lleva muchos manteniéndose. Yo no creo que la Liga MX vaya en declive, veo a la Liga un poquito estancada, porque tiene que evolucionar", dijo el mundialista mexicano.

Pero, a pesar de que esta batalla se podría considerar como una revancha tras la Final perdida por Pumas ante Seattle Sounders del año anterior, el Chicharito espera que se deje de lado la rivalidad entre ambos países para buscar un crecimiento general de todo el futbol en Concacaf.

"Creo que se debería aceptar una hermandad, que ellos aprendan de nosotros y nosotros de ellos. Si gana la MLS todo el mundo va a decir que la MLS está por encima y si gana México lo mismo, pero a mi esas narrativas no me gustan", finalizó el actual delantero del LA Galaxy.

Un vecino incómodo

La Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF inclinará la balanza entre la MLS y la Liga MX para decidir al líder de la zona en esta temporada.

Y es que pareciera que durante la actual edición del torneo los equipos estadounidenses le tomaron la medida a los tricolores, quienes todavía no han logrado obtener una victoria contra representativos del vecino incómodo tras cuatro partidos disputados hasta la fecha.

Además, el Philadelphia Unión le propinó una dolorosa eliminación en Cuartos de Final al más reciente bicampeón del futbol mexicano, Atlas, quitándole la posibilidad de un título internacional.

Sin embargo, fueron los Tigres los que sacaron la casta por el balompíé nacional al imponerse ante Orlando City en Octavos de Final, aunque en el camino no lograron vencer en ningún momento a los estadounidenses, obteniendo el pase con únicamente dos empates y gracias al criterio de gol de visitante.

Pero nada de eso importará hoy, pues el trofeo de campeón borrará cualquier estadística y le dará al vencedor la supremacía de la zona, la cual le fue arrebatada a México en la edición anterior, cuando Pumas cayó en la Final contra el Seattle Sounders.

¿Podrá la Liga MX recuperar el reinado que por mucho tiempo disfrutó en la Concachampions? ¿O serán los angelinos los encargados de darle otro golpe de realidad al medio futbolístico mexicano?

Así lo ve León

- Nicolás Larcamón, entrenador del León, sobre el peligro de Carlos Vela: "Es el nexo, el enlace, el jugador que le da el salto de calidad al ataque de LAFC, pero nosotros nos podemos reconocer muchas virtudes y grandes futbolistas para desempeñar las posiciones de los sectores de la cancha que Vela ocupa".

- El estratega argentino respecto a lo que significaría ganar la Concachampions: "Lo más importante y relevante de esta final es lo que significa para León, su gente y la ciudad, más allá de lo que significa para el futbol mexicano. Estamos expectantes de darles este título y quedar en la historia del club. Queremos poner el título en la vitrina del León, que tiene muchos títulos. Ojalá tengamos esa oportunidad de escribir ese capítulo histórico".

- Iván Moreno, delantero de La Fiera, acerca de obtener el primer título internacional para los esmeraldas: "Sabemos que puede ser el primer campeonato de Concachampions, sabemos lo que representa ganarla y jugar el Mundial de Clubes".

Así lo ve LAFC

- El referente del LAFC, Carlos Vela, sobre quién es el favorito para el título: "Estamos disfrutando porque esto es un premio que hemos realizado durante el torneo. No hay favoritos: los dos merecemos estar en donde estamos y quien juegue mejor en estos dos partidos, quien cometa menos errores, va a ser el campeón. Lo importante es quién se prepara mejor".

- El extremo tricolor reveló que los detalles marcarán la diferencia en la serie: "La clave es empezar bien, ellos intentarán aprovechar esa energía de la gente y es allí donde tenemos que ser inteligentes de cómo manejar esos momentos del partido. Tenemos que buscar la manera de no sufrir tanto como lo hicimos esa noche en León y aprovechar las situaciones que tengamos arriba".

-Tim Tillman, mediocampista del cuadro angelino, sobre el nivel de juego de los clubes de la Liga MX: "Creo que los equipos mexicanos realmente no juegan tan tácticamente. Es más o menos emocional. Mucho uno contra uno. Se trata de pelear, de las emociones".