'Chicharito' sí sabe lo que significa Chivas

Guadalajara, México.- El "Chicharito" Hernández está de regreso en las Chivas para aportarles su jerarquía y liderazgo.

Efraín Flores, ex entrenador del Rebaño, aplaude el regreso del "hijo pródigo" rojiblanco al Rebaño, club que ha adolecido por la falta de un futbolista que dé ejemplo.

"Me parece que en el futbol mexicano no le hemos dado el justo valor a la carrera de Javier, que ha sido sumamente importante desde que inició, desde que debutó con Chivas y después su paso por Manchester United y por todos los equipos que jugó y lo que ha logrado.

"A partir de ahí, de ese valor, de lo que ha hecho, es sumamente importante porque esa jerarquía, esa autoridad que se ha ganado a lo largo de estos años en su andar en Europa y en Estados Unidos es algo que necesita Chivas, que ha carecido y le ha dolido estos últimos 10, 12 años, donde no ha tenido un canterano como lo es Javier, que nació prácticamente en Chivas hasta llegar al primer equipo", mencionó Flores a CANCHA.

El "Chicharito" será presentado el sábado en el Estadio AKRON, tras confirmarse su fichaje para el Rebaño dirigido por Fernando Gago.

- ¿Qué le puede aportar 'Chicharito' a Chivas?

La llegada de Javier le va a venir bien en el vestidor en decirles a los jugadores, a todo el que llegue o el que esté, qué es lo que representa Chivas. Creo que él va a ser un defensor de los valores, de la filosofía, de los principios que tiene la institución, que últimamente se han dejado pasar muchas cosas que en su momento, hace años, no se dejaban pasar.

Después, si la gente piensa que viene a ser un revulsivo en la ofensiva de Chivas, que Javier es la solución para el problema en la ofensiva o que eso les va a dar un campeonato, no, no lo veo de esa manera. Estamos equivocados en darle demasiada carga a Javier diciéndole que él va a ser la solución y no, la solución es un equipo, no un solo jugador. Yo creo que ahí hay que ver cómo están todas las posiciones en cada línea, para ver si realmente se tiene un equipo muy competitivo, como para pensar que Javier puede ser un aporte.

Creo que va a ayudar con unos 5 ó 6 goles que le van a dar unos cuantos puntos a Chivas, pero también hay que esperar cómo viene de su lesión, ya que una lesión del ligamento cruzado en rodilla, y a los 35 años, no es tan fácil. Lo conozco muy bien y sé de su actitud, sé de su mentalidad y su parte anímica que seguramente le va a ayudar para estar a un porcentaje muy alto, pero una cosa es lo que la mente piensa y otra es lo que el cuerpo te dice.

- ¿Qué le hace falta a las Chivas?

Lo primero es que se debe buscar es gente con identidad, crear tus propios jugadores que tengan esa jerarquía y esa autoridad para decirles a los compañeros o a la gente que llegaba de fuera, qué se tenía que hacer, cómo se debe de portar la playera de Chivas, que es lo que va a hacer Javier (Hernández).

Chivas se tiene que enfocar a crear sus propios líderes, gente con autoridad y que sean representativos de la institución. Eso es a mediano y largo plazo, porque si los tienes, hay que crearlos, formarlos en la cantera. Y si no los tienes, hay que ir a sacar la chequera y traer en algún momento jugadores con esa jerarquía, que vengan a demostrarlo, que tengan ese espíritu, y en eso, Javier, yo creo que va a ser fundamental.

Así lo dijo

"Esperemos que la mente y el cuerpo de Javier Hernández estén al 100%, pero yo todavía tengo mi duda de que pueda ser la solución, mucha gente piensa que va a ser y yo creo que ahí no está la solución de muchos problemas de Chivas. ('Chicharito') sí les va a dar, pero yo creo que más fuera de cancha, que dentro".

"En Chivas hacen falta más jugadores (como 'Chicharito') en cada línea para aspirar a un campeonato, me parece que les hace falta en la portería, en la defensa, un medio, ahora con la llegada de Javier, en la delantera ya tienen a uno con esa jerarquía".

"A Javier desearle el mayor de los éxitos porque todos queremos un Chivas muy competitivo, pero yo deseo todavía un Chivas que cada vez juegue con más canteranos, como lo que nos dio en aquellos momentos logros muy importantes: haberlo dejado en el primer lugar de la tabla de porcentaje, un campeonato, lo que se hizo en la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores, sobre todo en ese grado de competitividad para enfrentar a América, Tigres, Rayados que están haciendo cosas muy buenas".