Chihuahuense Ivette García, al Campeonato Iberoamericano 2019 de Ajedrez en Linares, España

Fue la propia maestra internacional Ivette García Morales quien aseguró su inminente participación como representante mexicana en tan importante justa.

“Estoy contenta por la oportunidad que se me presenta y muy emocionada de poder representar a mi país en España, por lo que ya estoy alistando todo para hacer el viaje la próxima semana”.

Y agregó Ivette: “La Federación Española, a través de una carta, me invitó como jugadora olímpica de México, lo que es todo un honor para mí y sobre todo porque es una buena oportunidad para obtener alguna norma y subir mi rating a nivel internacional, y para ello he estado jugando torneos de fogueo y entrenando diariamente”, finalizó diciendo la maestra internacional (WIM).

En la carta recibida por Ivette se indica que la Federación Iberoamericana de Ajedrez otorga la sede de este Campeonato Individual Absoluto a la Federación Española, y esta a su vez designa a la región de Linares como el lugar para llevarse a cabo.

Asimismo se le invita especialmente a Ivette en su carácter de maestra internacional e integrante de la Selección Olímpica Femenina de México con fecha 14 de junio y firmada por el secretaria de la FEDA, Ramón Padulles Argerich.