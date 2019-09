Chihuahuense sigue perfilándose para llegar a Olímpicos

Chihuahua.- La taekwondoín chihuahuense y de la UACH, Ashley Marie Arana está de regresó.

Esto tras obtener el pasado fin de semana en Toluca, Estado de México, el campeonato nacional de la especialidad categoría Sub-21.

“Contenta y feliz de retomar el camino” dijo Arana quien sigue siendo prospecto para llegar a Juegos Olímpicos.

“Quería éste campeonato nacional por todo lo que implica” y agregó “Estoy de regreso y estoy muy feliz por todo el apoyo que me brindaron en especial la Asociación Chihuahua Taekwondo que me apoyaron en todo en este evento, a los profesores Karim Hernandez, Jorge Amaya y Sinuhe Peniche estoy muy agradecida de todo corazón”.

Para Ashley la importancia de haber conseguido éste resultado es de volver a retomar la confianza y el triunfo en éste proceso después de no haber conseguido calificar éste año al campeonato mundial celebrado en Manchester, quedar eliminada en primera ronda en la Universiada Nacional de Mérida y quedar fuera de los Juegos Panamericanos de Lima.

Dejo en claro, la taekwondoín universitaria que seguirá dando la batalla en busca de cristalizar ese anhelado sueño olímpico.

“Agradezco en verdad a mis abuelos que vinieron desde Chihuahua para verme pelear y a mi tía y primos Yoli, Mata, y claro a toda mi familia desde Chihuahua, gracias por creer en mi, gracias por el apoyo, sigo adelante y no me rindo. Me da mucho orgullo representar a Chihuahua y por supuesto a mi universidad UACH y al equipo de Taekwondo”, finalizó diciendo la cuauhtemense de 21 años.

Para Saber…

Este 2019 se ha colgado la medalla de oro en el Open de Sofía, Bulgaria y en Puerto Rico así como bronce en el Abierto de República Dominicana

De Cerca:

Nombre: Ashley Marie Arana

Edad: 21 años

Fecha de Nac: 3 de junio 1998

Lugar de Nac: Tarrant, Texas, EU

(De padres y abuelos chihuahuenses)

Residencia: Cuauhtémoc, Chih.

Peso: 73 kg

Estatura: 1.83 Mts.

Disciplina: Tae Kwon Do

Especialidad: Combate

Estudia: Relaciones Internationales en la UACH