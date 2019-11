'Chima' primero descansará

Ciudad de México.- Marco Antonio Ruiz, DT del Tri Sub 17, tomará un respiro antes de decidir el futuro en su carrera como entrenador.

"Ya son 10 años en que he estado picando piedra en la parte de ser entrenador, preparándome día a día, asumiendo retos, he tenido la fortuna no solamente de dirigir varios procesos en Selección, un Mundial Sub 20, Sub 21, Toulon, Centroamericanos, aparte en dos etapas como auxiliar de Selección mayor, estar en cuerpos técnicos como auxiliar de Brindisi en Jaguares, del 'Güero' Real y Juan Carlos Ortega en Chivas.

"He ido forjando mi camino, ahora lo que necesito es aclarar mis ideas, ir con mi familia, he pasado mucho tiempo fuera de casa, y como dice Yon, encontrar un espacio para sentarnos a platicar, ver qué planes hay y poder tomar decisiones", mencionó en el Centro de Alto Rendimiento.

El "Chima" explicó sus estrategias para lograr un resultado así pese al desgaste por los casi dos meses de concentración.

"Atrás de esto la clave es mucho trabajo, y cuando hablo de trabajo me refiero al apoyo en cada una de las áreas, de los clubes que aportan a los jugadores, del trabajo en fuerzas básicas que nos facilita el tema de visarías.

"También es justo reconocer el trabajo del cuerpo técnico, dedicado, apasionado, que me ayudo mucho para la conformación del plantel y luego el tema del convencimiento, al jugador hay que hablarle de frente, transparente, fomentando la competencia y que no haya favoritismos, que se gane cada uno la posibilidad de estar", dijo.