China sigue arrasando en los clavados del Mundial

Gwangju, Corea del Sur (AP) — El campeón vigente Xie Siyi revalidó el jueves su título en el trampolín de tres metros en el Mundial de natación, luego que el británico Jack Laugher titubeó en su último clavado.



La victoria de Xie extendió el paso perfecto de los clavadistas de China en el campeonato: 10 medallas de oro en 10 pruebas.



Laugher había marcado el paso hasta que recibió apenas 30.6 puntos en su sexto clavado y acabó conformándose con la medalla de bronce con un total de 504.55. Xie obtuvo 102.60 puntos en su último clavado para un total de 545.45. El chino Cao Yuan quedó segundo con 517.85 puntos.



"Miré el tablero de posiciones tras la tercera ronda y me concentré en lo que me tocaba hacer”, dijo Xie. “No me fijé en lo que Jack hizo en el último clavado, pero lo consoló antes de la premiación”.



Laugher reconoció que cometió un error en su último clavado.



"Le he dado un golpe a la pared con mi puño tras ver el resultado”, dijo Laugher. “Cuando uno tiene la posibilidad de hacer historia con una gran actuación y acabas con un error, eso te deja muy enojado”.



El canadiense Alexandre Despatie es el último clavadista que no es de China en ganar la competencia de trampolín de tres metros en el Mundial de 2005 en Montreal.



Alemania, por su parte, ganó el relevo mixto de 5 kilómetros en aguas abiertas, en un peleado cierre con Italia y Estados Unidos.



El cuarteto alemán de Lea Boy, Sarah Kohler, Soeren Meissner y Rob Muffels finalizó en un tiempo de 53 minutos y 58,7 segundos.



Italia, con Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza y Gregorio Paltrinieri, llegó dos décimas de segundo después, con 53.58.90.



Haley Anderson, Jordan Wilimovsky, Ashley Twichell y Michael Brinegar formaron el equipo estadounidense que finalizó apenas tres décimas de segundo detrás de Alemania, para llevarse el bronce con 53:59.00.



Hay dos hombres y dos mujeres en cada equipo y cada uno nada 1,25 kilómetros, pero el orden en que lo hacen es decidido por el equipo.



El equipo alemán fue perjudicado por una tarjeta amarilla a Boy en el primer tramo. Una segunda amarilla habría resultado en la descalificación, así que los alemanes tuvieron que ser cuidadosos de sus tácticas el resto de la carrera.



Muffels fue miembro del equipo alemán que ganó la distancia en Kazán, Rusia, hace cuatro años.



"Pienso que cada uno de nosotros hicimos un buen trabajo, fue una estrategia perfecta”, dijo Muffles de la decisión de arrancar con las dos mujeres. “Las condiciones fueron muy buenas, con algunas olas pequeñas, y no fueron demasiado grandes ni difíciles”.



Brasil terminó cuarto, Australia quinto y Francia, Holanda, Hungría, China y Rusia completaron los 10 primeros entre los 21 países en la carrera.



Las competencias en aguas abiertas concluyen el viernes con los 25 kilómetros para mujeres y para hombres, ambos eventos no olímpicos.