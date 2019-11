Chivas busca brindarle el mejor homenaje a Vergara

Guadalajara.- Tras el sensible fallecimiento del propietario de Chivas, Jorge Vergara, el estratega del Guadalajara, Luis Fernando Tena, externó que la noticia sí afectó a la plantilla. Sin embargo, enfatizó en que será un envión anímico importante en el equipo, para rendirle el mejor homenaje posible, obteniendo el triunfo ante Veracruz el próximo sábado.

"Hay gente que sí lo conoció muy bien y si les afectó, yo no tuve la suerte de conocerlo de frente. He leído mucho sobre él y sé que muchos lo conocían, lo que cuentan sobre todo mucho es que estaba preocupado por ayudar a los demás, no solo a los jugadores de Chivas sino a sus trabajadores. Lo hemos platicado, el mejor homenaje que podemos hacerle es que desde el cielo el vea triunfar a las Chivas, que su equipo juegue bien al futbol y se entregue al máximo”, reconoció.

Ante su posible continuidad con el equipo, agradeció el gesto en el que los jugadores pidieron a la directiva la continuidad del estratega, por lo que agradeció y enfatizó en lograr mantenerse en el equipo rojiblanco.

“Me da gusto oírlo, es muy gratificante que se expresen bien del técnico. No sabía que habían pedido eso, había leído y escuchado sobre eso, pero si les tengo que agradecer, espero y no me pidan después una lana”, agregó.

Al final, en un tema ajeno al Guadalajara, compartió la idea del estratega de la Selección Mexicana, en la que se tiene que reducir la cantidad de extranjeros en el futbol mexicano.

“Sí, totalmente de acuerdo y escuché lo que dijo Martino, son demasiados extranjeros, tiene que ser gradual, si un equipo tiene 12 extranjeros que van a hacer, se tiene que bajar poco a poco, son demasiados extranjeros en nuestro país”, concluyó.