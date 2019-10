Chivas, el equipo más mexicano, busca talento en EEUU

Ricardo Peláez asumirá el cargo de director deportivo de las Chivas de Guadalajara hasta el torneo Clausura 2020, pero eso no ha sido argumento para que uno de los directivos más importantes del fútbol mexicano de la actualidad ya comience a buscar el talento que será el pilar de su equipo para la próxima temporada.

Sin embargo, los medios deportivos han puesto especial interés en el hecho de que Peláez no ha buscado jugadores en los equipos nacionales, sino que emprendió un viaje a los Estados Unidos bajo el objetivo de hacerse con los servicios de tres elementos que se unan al proyecto de Guadalajara cuyo fin es salir de la zona del descenso y luego reintegrarlo a un lugar relevante en la liga mexicana.

El primer caso, el cual ha generado mucha expectativa, es el de Uriel Antuna, quien actualmente milita en el Galaxy, de la MLS, donde no es titular, pero ha demostrado buen nivel en sus participaciones. Si bien el mexicano pertenece al Manchester City, de acuerdo con el periodista de ESPN, John Sutcliffe, Antuna no regresaría a ese equipo después de su periodo de préstamo y se convertiría en uno de los primeros refuerzos del Rebaño Sagrado.

Antuna ha sido recurrente en las convocatorias de Gerardo Martino y por ello ha suscitado el interés de los equipos mexicanos. (Foto: Especial)

Si quisiera hacerse con Antuna, Chivas deberá acordar con el equipo inglés, pero también con Santos Laguna, club que es dueño del pase del también apodado “Mago”. De acuerdo con el portal Tranfermarkt, el valor actual de este jugador ronda los USD 700.000 y su llegada sería en compra definitiva.

Otro de los jugadores por los que Peláez habría viajado a los Estados Unidos es un viejo conocido: Marco Fabián. Ahora juega en el Philadelphia Union, pero su contrato ha finalizado y es por esto que suena como una opción real para las Chivas, además de que el propio futbolista recientemente hizo guiños sobre su posible regreso a la Liga MX.

“Siempre lo he dicho desde que me fui a Alemania, siempre dije que algún día regresaría, pero no sé cuándo sea el momento, no sé si sea ahora, si sea después, ahora desconozco. La Liga MX siempre va a estar en mi mente, sobre el equipo de donde salí, que es el Gudalajara, porque siempre lo he llevado en mi corazón y toda la vida lo llevaré”, comentó el mediocampista ofensivo.

A la llegada de Peláez a la dirección deportiva de Chivas, Fabián -cuyo valor actual es de USD 2.8 millones-, dijo que había sido una gran decisión por parte de la directiva, pues ha dejado huella en los equipos donde ha estado.

Actualmente Carlos Vela es uno de los principales referentes de su equipo en la MLS y él ha declarado que no le gustaría salir. (Foto: Reuters)

El tercer futbolista que podría buscar el ex futbolista es Carlos Vela, quien disputará una de las semifinales de la MLS y que además se encuentra en un gran nivel futbolístico. Si bien ese fichaje resulta muy complicado de concretar, diversos medios han reportado que la pretensión de Peláez sería adquirirlo a préstamo mientras la la liga estadounidense pare.

Chivas es el único equipo en el país cuya plantilla está elaborada con jugadores mexicanos, y ese hecho ha influido en sus dificultades para hallar talento y por dicha razón han tenido que buscarlo en otros lados. Ahora resulta irónico que los jugadores más importantes que pueden adquirir se encuentran en los Estados Unidos.

Y es que esa política deportiva, según un informe del diario El Economista realizado el año pasado, ha causado que los conjuntos nacionales se aprovechen. Cada operación puede alcanzar, en promedio, los USD 5.4 millones. Por lo tanto, el sobreprecio de los futbolistas mexicanos ha ocasionado que las Chivas lleguen a pagar entre 2.6 y hasta seis veces más.





Fuente: www.infobae.com