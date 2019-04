Chivas no está bien, admite Coyote

Ciudad de México.- Alberto Coyote, técnico interino de Chivas, admitió que el equipo no está bien y que buscarán fortalecer el tema emocional con los jugadores.

"Nuestra realidad es que no estamos bien y ahora tenemos el problema porcentual. Acerca del tema emocional,buscaremos que el jugador esté motivado. La prioridad en este momento es saber que no estamos bien, no puedo esconder algo que es tan notable, esa es nuestra realidad”, indicó.

El exjugador del Rebaño afirmó que la afición es su principal activo y, por ello, tratarán de cambiar la mentalidad de los jugadores y cuerpo técnico desde el primer segundo que inicie cada encuentro.

“Hay que tratar de levantar el ánimo de los muchachos, estamos dolidos, es un duro golpe, no solo para los jugadores. Yo fui parte del cuerpo técnico de Cardozo, y solo quiero estar agradecido, soy hombre de casa y ahora recibí esta oportunidad, trataré de ser al 100% profesional”, mencionó.

Coyote señaló que todo jugador que represente los colores de Chivas debe saber soportar la presión.