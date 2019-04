Chivas pide disculpas a su afición

Ciudad de México.- Jair Pereira, capitán de Chivas, pidió disculpas a la afición y admitió que los jugadores no han estado a la altura del Rebaño, luego de estar en la posición 15 de la clasificación general de la Liga MX.





"Sabemos que siempre han querido que Chivas esté en lo más alto. Pedirles disculpas (a la afición) por el actuar del equipo. No quiero justificar, no hemos estado a la altura de lo que el club necesita. Sepan que no nos estamos haciendo tontos, así como les duele, a nosotros nos duele más”, indicó.





El defensa del Rebaño señaló que deben de estar preparados para todo, ante posibles salidas de jugadores.

“Si es un cambio de plantel, al final del día ellos tienen que evaluar las cosas. Nadie de los que estamos está por encima de la institución. Chivas es un equipo muy grande y hay que tener jugadores a la altura", mencionó.

SOBRE JORGE VERGARA

Jair Pereira señaló que no puede hablar mucho del tema y se dijo respetable por el tiempo que pidió Jorge Vergara y aún en la distancia, lo siguen viendo como su patrón.

“Se preocupa por nosotros. Tenemos el teléfono abierto con Jorge las 24 horas, siempre está atento. Esa parte de su vida personal, es respetable. Nos sentimos respaldados por Amaury que ha tratado de hacer un gran trabajo. No tenemos que preocuparnos en ese sentido, si los resultados no han sido por nosotros, ha sido por nosotros", refirió.