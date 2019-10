Chivas se aferra a pelear por la liguilla

Ciudad de México.- El estratega de las Chivas de Guadalajara Luis Fernando Tena, expresó que su equipo no da por terminado el torneo y que buscarán hasta el último momento la clasificación a la liguilla, mientras sus posibilidades matemáticas se los permitan, comenzando este próximo sábado con su visita a Rayados.

"Vamos a luchar hasta el final por llegar a la Liguilla. Más allá si tenemos chance o no, hoy todavía tenemos y pensamos ir a Monterrey, ganar y seguir con las posibilidades abiertas”, comentó Tena.

Respecto a la cuestión grupal, el técnico del ‘Rebaño Sagrado’ asegura que sus jugadores están unidos y enfocados en terminar con la mala racha de resultados que los tienen entre los últimos lugares del Apertura 2019.

"No, yo lo veo muy sano. Veo un vestidor muy unido, jugadores dispuestos al esfuerzo, que quieren salir de esta mala racha. No he detectado ninguna enfermedad hasta ahora”, señaló.

Por último, al ser cuestionado sobre si su continuidad podría estar en riesgo ante la llegada de un nuevo director deportivo al Guadalajara, Tena expresó que todo dependerá del cierre de campeonato que obtenga al frente del conjunto rojiblanco.

"Va a depender de cómo nos vaya en estos últimos partidos y la idea de quien va a llegar. Eso siempre estamos expuestos todos los técnico”, sentenció.