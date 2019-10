Chivas se solidariza con Veracruz

Guadalajara.- A nombre del Guadalajara, Isaac Brizuela expresó que están dispuestos a respaldar la decisión del Veracruz y dar un golpe de autoridad al no presentarse a jugar en la Fecha 14, por los adeudos que acusa el equipo jarocho.

"Ayer lo hablamos y esperemos que se resuelva el tema del Veracruz, que puedan liquidar sus deudas y que no se pare la Liga. En caso de que no se haga, estamos con la disposición de ayudar, porque lo hablábamos, ahorita estamos de este lado y la verdad que somos afortunados.

"En cualquier momento te toca estar del otro lado y lo que quieres es que te apoyen tus compañeros de trabajo. Así lo vamos a hacer, vamos a apoyar la decisión que se tome. Sería un impacto fuerte que se pare la Liga y ojalá se pueda solucionar antes. Si ellos deciden no jugar, hay que tratar de apoyarlos", mencionó Brizuela.

El "Cone" señaló el precedente que sentarían los jugadores en el futbol mexicano al solidarizarse con las condiciones que atraviesan los Tiburones.

"Creo que para muchos sería un golpe de autoridad, saber que la unión es cada vez más fuerte. Hay muchas cosas en las que no se está de acuerdo con las decisiones que se toman, y espero que no llegue a pasar porque muchos directivos en la Federación no estarían de acuerdo y estarían molestos por esa decisión, pero pienso que si no se toma esta decisión, puede ser algo peor más adelante y van a querer, a lo mejor, avivarse con nuestras decisiones porque vieron que no se tomó algo estricto o con jerarquía. Así que, hay que tratar de alzar la voz y que sea lo mejor para los jugadores", agregó Brizuela.

El siguiente partido del Rebaño sería el domingo en su visita a Monterrey para enfrentar a los Rayados.