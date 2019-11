Chivas sepulta descenso, se enfocan en Liguillas y títulos

Ricardo Peláez fue presentado como nuevo Director Deportivo de Chivas y aseguró que el Rebaño dejará a un lado el tema porcentual para enfocarse a hablar de liguillas y títulos.

“Se habló de Chivas sobre el descenso hasta el fin de semana pasada. A partir de ahora se va a hablar de campeonatos, de Liguillas y de éxitos deportivos. Se acabó el tema de cociente y de estar peleando en los últimos lugares”, mencionó en su presentación.





AUTONOMÍA Y LIBERTAD

El nuevo directivo agradeció a Amaury Vergara la libertad que le darán para la toma de decisiones.

“Agradezco la oportunidad que me brinda y la libertad para tomar decisiones. El presidente de una institución, presenta al Director Deportivo y el Director Deportivo elige al Director técnico. Agradezco mucho esa posibilidad, ¿por qué? Porque finalmente es un equipo de futbol. La gestión deportiva de los directivos, del cuerpo técnico es fundamental para que el jugador esté convencido, rinda. El jugador debe de estar bien pagado, bien alimentado, bien descansado y bien en todos los sentidos para enfocarlo exclusivamente para que rinda en la cancha”, señaló.





RATIFICAN A TENA

Luis Fernando Tena seguirá como técnico de Chivas para el próximo torneo, luego de que Ricardo Peláez lo ratificara en el cargo.





ADIÓS A LAS ZONAS DE CONFORT

Peláez enfatizó que el objetivo es el título y, para ello, se quedarán con la mejor base de jugadores y traerán otros a reforzar.

"No vamos a permitir zonas de confort, habrá una competencia muy fuerte”.

Indicó que le gusta trabajar con jugadores que quieran estar con el equipo, “que cuando digas Chivas les brillen los ojos”.





CHIVAS NO ESTÁ EN VENTA

Amaury Vergara dejó claro que Chivas no se encuentra en venta y tras la muerte de su padre, están más comprometidos con el club.

“Chivas no está en venta, en este aspecto que ha estado tan sensible para la familia, yo les puedo decir que hoy en día estamos más comprometidos que nunca con este club. Quiero decirles algo, yo le hice una promesa a mi padre que no pienso descansar e irme a ningún otro lado hasta cumplir”, indicó.