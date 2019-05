Chivas ve a Tomás Boy como su técnico ideal

Ciudad de México.- Las Chivas apostaron por la continuidad de Tomás Boy, debido a que es el técnico ideal para el Rebaño, así lo manifestó Mariano Varela, director Deportivo del club.

“Haciendo un análisis muy puntual de los requerimientos y lo que necesitamos en este momento para el equipo, coincidimos en que Tomás Boy es el técnico ideal para Chivas. Tiene liderazgo, experiencia de muchos años, tiene un gran manejo de equipo y mucha comunicación con los jugadores, tiene la experiencia de conocer el plantel en estos cuatro partidos”, indicó.









El exjugador de Chivas destacó que el técnico imprimió su sello y personalidad en poco tiempo, aunque reconoció que no se consiguieron los resultados, pero destacó el funcionamiento que tuvo el equipo para ganarle al León.

“Creemos, tanto Amaury Vergara, José Luis Higuera y un servidor, que estamos en buenas manos. Tomás es esa persona que necesitamos en este momento para guiar al equipo y sacarlo y que esté peleando los primeros lugares. Está sorprendido que tiene calidad el plantel de Chivas. Confía en el plantel, que este está para más”, reiteró.

Señaló que se sentarán con el técnico para evaluar los puestos que buscarán, las altas y bajas, asimismo para la planificación de la pretemporada.

EL PERFIL DE LOS REFUERZOS

Después de darse a conocer su ratificación en el puesto, Tomás Boy admitió que es una gran responsabilidad dirigir a Chivas y dio a conocer las características para los refuerzos.

“Es una gran oportunidad que me dan como mexicano de dirigir al equipo más popular y más importante, se puede decir. Es una gran responsabilidad, un equipo que hay que sacarlo adelante, con todas las fuerzas y conocimientos, con todas las cosas que sean necesarias para llevarlo a diferentes alturas. El tiempo que tuve con ellos me da entender que el techo del equipo no ha llegado. Si Dios quiere nos toca la conformación de la plantilla, buscamos jugadores que sepan este tipo de responsabilidad”, indicó.

“El Jefe” formará sus estrategias con base a la intensidad, dinámica, trabajo solidario en el juego y explotar las características individuales de los jugadores