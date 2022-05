Choque de goleadoras en la Final Femenil

Guadalajara, México.- Las goleadoras de la Liga Femenil se citan esta noche en la Ida de la Final del Clausura 2022 entre Pachuca y Chivas.

Charlyn Corral y Alicia Cervantes son las figuras a seguir en el primer duelo de la serie a disputarse esta noche en el Estadio Hidalgo.

Charlyn retomó su mejor nivel y fue fundamental para que las Tuzas estén de nuevo en la disputa del título, algo que no ocurría desde el Apertura 2017, en el que cayeron precisamente ante las Chivas.

Corral suma 17 tantos en el torneo, con 13 en la fase regular y 4 más en la Liguilla.

"(Llegar a una Final) es algo que soñé, algo que desde que llegué a México me lo puse en la cabeza y qué bien que en menos de un año lo voy a poder vivir, así que muy emocionada y agradecida con Dios, con la vida y con el futbol", comentó Corral en el Día de Medios.

En tanto, Licha Cervantes se consagró como bicampeona de goleo, tras festejar 14 anotaciones en las 17 jornadas. En esta Fase Final registra 2 tantos.

"Soñaba con esto (la Final) desde que estaba chiquita y ahorita lo disfruto muchísimo. No siento presión, disfruto el día a día, jugar y meter goles. Estoy tranquila", afirmó Cervantes.

"He aprendido de las Finales perdidas, pero he madurado muchísimo como jugadora, he mejorado para bien y para hacer una buena Final y poder estar donde queremos estar".

Pachuca será una prueba más para la zaga rojiblanca, que finalizó como la mejor en la historia de la Liga con 6 tantos permitidos en la fase regular, sin embargo, en la Liguilla ha recibido los mismos 6 goles en contra.

Durante el partido del torneo regular, Chivas goleó 4-1 al Pachuca en la primera jornada, pero aquellas Tuzas hoy son solo un mal recuerdo.

Una baja sensible en el conjunto rojiblanco es la de Rubí Soto por lesión, mientras que el resto del Rebaño está a disposición del director técnico Juan Pablo Alfaro.

Van por el lleno

El lunes se espera una gran entrada en la Final de Vuelta en el Estadio Akron.

La afición de las Chivas acudió al llamado de apoyar a su Rebaño en el duelo definitivo y agotó las entradas de la parte inferior del inmueble.

Ante la alta demanda se abrió la parte superior del Estadio Akron y sólo quedan asientos disponibles en las cabeceras.

Los boletos tienen un costo de 80 pesos y se pueden comprar en Boletomovil.com.

ASÍ LO DIJERON

"Yo veo a mis compañeras muy metidas y concentradas, con confianza y humildad partiendo del trabajo. Los fantasmas del pasado (perder Final contra Chivas) ahí quedan y al final la historia y los momentos son diferentes. Mis compañeras no están recordando eso y se está disfrutando el momento. Es bonito porque lo siento también".

Charlyn Corral

Delantera del Pachuca

"La afición que no nos dejen de apoyar, somos un gran equipo, no solo soy yo, tenemos muchas jugadoras que siempre están ahí y no dejen de alentarnos".

Alicia Cervantes

Delantera de las Chivas

LIGA FEMENIL / Final de Ida

Pachuca Chivas

21:00 horas / Fox Sports