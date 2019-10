Chucky Lozano en el Napoli: de la ilusión a la dura realidad

El traspaso de Hirving “El Chucky” Lozano desde el PSV Eindhoven hacia el Napoli era uno de los que más ilusiones generaba en los aficionados del conjunto azul por la calidad futbolística que había mostrado el canterano de Pachuca en su paso por Holanda y por el hecho de haber sido el fichaje más caro en la era de Aurelio De Laurentiis; sin embargo, no ha logrado mostrar su mejor nivel, lo cual le ha valido críticas por parte de los medios deportivos en Italia.

Posterior al partido en el que Napoli obtuvo la victoria en contra del Salzburgo, dentro de la Champions League, el periódico de aquel país, Gazzetta dello Sport, publicó una nota en la que se critica el accionar del mexicano, pues “decepcionó” la manera en que se desarrollo dentro del campo cuando se enfrentó al conjunto austriaco.

“¿Lozano, dónde estás? Después de tres meses en Nápoles, sigue siendo un objeto misterioso”, fue el titular que usó el rotativo para señalar el bajo rendimiento que ha mostrado desde su llegada, el cual relacionaron con una constante búsqueda de identidad, misma que no ha logrado hallar.

En los tres meses que lleva con el equipo napolitano, Hirving Lozano únicamente ha podido celebrar gol en una ocasión. (Foto: Twitter)

Si bien se podría considerar que las razones que no han permitido su desarrollo estarían enlazadas a una complicada adaptación o incluso a dificultades tácticas generadas por decisiones del director técnico de no alinearlo en su posición, desde Italia piensan que su bajo rendimiento poco depende de estos factores, los cuales ya no son argumentos de peso para justificar su desempeño.

A pesar de la situación adversa para Lozano, un aspecto relevante que han hecho notar los medios en la relación con su nuevo equipo es que Carlo Ancelotti, estratega de la escuadra napolitana, le ha reafirmado su plena confianza en varias ocasiones para que retome su nivel de juego.

Las críticas hacia la baja de juego están basadas en el hecho de que De Laurentiis tuvo que desembolsar 42 millones de euros, un gasto sin precedentes en la historia del club, pues incluso superó los fichajes del argentino Gonzalo Higuaín, quien había jugado con el Real Madrid, y del griego Konstan Manolas, procedente de la Roma.

El elemento que sustenta el descontento hacia el futbolista mexicano está directamente relacionado con sus estadísticas, pues en los tres meses que lleva en el Napoli ha disputado ocho juegos, seis de ellos como titular y únicamente ha logrado marcar en una ocasión, que fue en el partido de su debut.

Lozano ha dicho que si bien su funcionamiento no ha sido el ideal, la confianza de Carlo Ancelotti ha servido para adaptarse al club. (Foto: Twitter)

Si bien las lesiones han mermado su rendimiento, Lozano también es consciente de que aún no ha explotado su mejor fútbol a pesar de cumplir con las órdenes del director técnico: “Lo que me pide el míster trato de hacerlo al cien por ciento. Siento que puedo entregar un poquito más pero eso se dará con el trabajo. Aquí es muy diferente a Holanda y vamos a trabajar para que esto funcione mejor”, dijo en una entrevista para ESPN.

En la misma conversación mencionó que a pesar del mal momento, ha recibido mucha confianza por parte de Ancelotti y si bien su rol es el de un atacante no se desespera por la mala fortuna que ha tenido frente a la portería rival, pues él siempre intenta aportar al buen funcionamiento colectivo.

“Lo más importante es ganar. En estos momentos no me ha tocado meter, pero siempre trato de dar mi toque al equipo, mi granito de arena y los resultados ahí están”, dijo con referencia a la victoria en Champions para después concluir con el tema de su recuperación después de la lesión con selección mexicana: “Me he sentido muy bien físicamente, pero hay que seguir trabajando, mejorar muchas cosas”.





