'Chucky' Lozano estaría listo para Copa Oro

Hirving Lozano estaría listo para disputar la Copa Oro, aseguró en conferencia de prensa en un hotel de la ciudad de Atlanta el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino.

En el marco de la presentación del partido que disputará la Selección Mexicana ante Venezuela en esta ciudad el próximo mes de junio, el timonel aseguró que la lesión que sufrió el jugador del PSV el pasado fin de semana ante en Willem II, al parecer no fue tan delicada como se pensó en el inicio.





Él tiene una lesión en la rodilla no tan grave como parecía ser en la jugada, está claro que el PSV lo iba a descartar porque quedan pocas fechas y ante el grado de la lesión evidentemente no iba poder jugar.









Quizá, por ahí me estoy adelantando porque en este momento están reunidos los médicos, yo creo que no debería tener ningún inconveniente para jugar la copa oro, los tiempos son los necesarios para que se pueda recuperar bien y pueda participar, en todo caso lo que nunca haremos nosotros es hacerle correr ningún tipo de riesgo al jugador, si en algún momento comprobamos que su recuperación no es la adecuada, evidentemente no podré estar. Estamos muy confiados en que va a poder ser de la participación del torneo”, comentó.





El PSV envió un comunicado en donde descarta la participación del ‘Chucky’ en el resto de la campaña, aunque se indicó que no hay daños en los ligamentos de la rodilla del mexicano. Al momento, ‘Los Granjeros’ se ubican en el segundo lugar de la Eredivisie, por detrás de Ajax, a falta de dos partidos para terminar el torneo, donde el PSV se medirá ante el AZ y el Heracles.