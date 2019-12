Chucky se queda sin DT en Napoli

Italia.- El italiano Carlo Ancelotti ha dejado de ser entrenador del Nápoli después de conseguir la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, una decisión que llega por los malos resultados en los dos últimos meses.

El Nápoles había encadenado nueve encuentros sin conocer la victoria, aunque este martes goleó al Genk (4-0) para sentenciar su pase a octavos de final de la 'Champions'. Sin embargo, esta victoria no ha servido para que Ancelotti conservase su puesto en el banquillo napolitano.

"El Nápoles ha decidido revocar del papel de director técnico del primer equipo a Carlo Ancelotti. Las relaciones de amistad, estima y respeto mutuo entre el club, su presidente Aurelio De Laurentiis y Carlo Ancelotti permanecen intactas", informó la entidad del Sur de Italia.

En la rueda de prensa posterior al partido, Ancelotti había dejado claro que "nunca" había dimitido y no pensaba hacerlo. "Mañana me reuniré con De Laurentiis para evaluar la situación actual", dijo ante los medios. Sin embargo, no habrá tal reunión tras haber sido cesado esta misma noche con carácter de urgencia.

Preguntado si se sentaría este fin de semana en el banquillo ante el Parma, Ancelotti explicó que desconocía su futuro. "Eso espero, no lo sé. Hay que valorarlo con el presidente y con la sociedad que es lo mejor para el Nápoles. La decisión está en sus manos. Juntos evaluaremos qué camino tomar", sentenció.

El Nápoles es séptimo en la Serie A y atraviesa una mala racha de resultados. El conjunto celeste está muy lejos de su mejor nivel y ahora espera cambiar la dinámica. El club no ha anunciado todavía el nombre del técnico que relevará a Ancelotti, que llevaba en el cargo desde la temporada pasada.