Ciclistas fronterizos dan la cara por Chihuahua en el Nacional Infantil

Marco Tapia / El Diario

Encabezados por Luis Carrera, de 14 años, y Zianya Aguirre Ávila, de 10 años y pentacampeona nacional, un grupo de ciclistas juarenses ganó recientemente medallas de oro en la edición número 60 del Campeonato Nacional Infantil que se celebró en Texcoco y de esa manera ayudaron a que Chihuahua por cuarta ocasión consecutiva lograra el título por equipos.

“Fue en Texcoco, Estado de México, en un circuito mucho muy bonito, muy especial, porque es una de las autopistas que se hizo para el aeropuerto que se canceló, entonces una superautopista y no está en uso, entonces estaba exclusivamente para el ciclismo, muy muy bonito circuito, con subidas y retornos, muy bonito lugar”, comentó Óscar Chávez, delegado estatal y entrenador del equipo Soles de Ciudad Juárez.

Chávez agregó que en el evento estuvieron presentes 26 estados del país y más de 400 ciclistas de 5 a 14 años de edad.

“Le fue bien al estado de Chihuahua, regresamos con ocho de oro, cinco de plata, nueve de bronce y quedamos en primer lugar por equipos por cuarto año consecutivo”, mencionó Chávez.

Zianya Aguirre, de 10 años de edad, logró el pentacampeonato en esta competencia al regresar una vez más con la medalla de oro colgada al cuello.

Su primer oro lo ganó en el 2016 en el parque Tangamanga de San Luis Potosí. Un año después el triunfo fue en el Autódromo Hermanos Rodríguez; en el 2018 en Aguascalientes, en el 2019 en Celaya, Guanajuato, y este año repitió la victoria, luego de que el año pasado el evento no se llevó a cabo.

“Me siento feliz al cruzar la meta y quedar en primer lugar, también pues que es mi quinto nacional, se siente muy padre”, dijo Zianya, que está por iniciar el quinto año en la primaria Moctezuma.

Luis Carrera, de 14 años de edad, acudió por cuarta ocasión a un Campeonato Nacional, y por primera vez pudo subir al podio en el primer lugar.

Durante la competencia, el ciclista juarense realizó una fuga temprana y pedaleó sin compañía prácticamente durante 30 kilómetros. A pesar de eso, la carrera, y el triunfo no fueron fáciles.

“Fue difícil porque iba yo solo en la carrera, fugado; estuvo difícil en la recta, el aire, las curvas, ahí el miedo a que me caiga, que me alcancen o que me pase algo así feo”, comentó Carrera.

Con seis años en la práctica del ciclismo, el deportista juarense agregó que la clave para lograr el triunfo fue no rendirse nunca y siempre pensar positivo y no negativo.

Mariajosé Arroyo tiene ocho años de edad, pero ya suma tres medallas de oro en la competencia nacional, y su más reciente triunfo se lo dedicó a su abuela.

“Yo veía a mis papás que le daban a la bici y me trajeron y me gustó”, platicó la pequeña ciclista.

“Me dan muchos nervios, pero pues ya al final veo que sí le puedo dar y a veces gano y a veces no, siento felicidad cuando gano”.

Para Alejandra Guerrero este fue su primer evento a nivel nacional y regresó ‘muy feliz’ porque ganó el oro en su categoría.

“Iba nerviosa, pero solitos se me quitaron. Me fijé a los dos lados y me sorprendí porque quedé en primero”, comentó Ale, a quien le regalaron una bicicleta y después la llevaron a formar parte del equipo Soles.

“Me gusta mucho, es divertido y emocionante”, dijo Alejandra.