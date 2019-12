Cierra en la cima del triatlón

Chihuahua.- Tras haber conquistado el campeonato nacional y cerrar el año como la número uno de México en el ranking de la categoría de 40-44 años, la triatleta chihuahuense Dina García ya piensa en el próximo mundial de la especialidad a celebrarse en Edmonton, Canadá 2020.

“Está misma semana inicio mi pretemporada de cara a lo que será otro intenso año de competencias el que se avecina donde además de tener el compromiso de mantenerme como la número uno y hacer un gran papel en el próximo mundial habrá también una calificación del mismo para la edición del 2021 a celebrarse en Bermudas”, dijo la triatleta nacida en está capital pero con residencia en Ciudad Juárez.

El pasado mes de noviembre Dina acudió al campeonato nacional de Triatlón, el principal y que otorga doble puntuación celebrado en el parque ecológico Xel Há ubicado en el estado de Quintana Roo y para su fortuna lo ganó en su categoría de 40-44 años femenil modalidad Spring y eso le permitió finalizar el 2019 en el primer lugar del ranking en el país.

“Por indicaciones de mi entrenador el coach Daniel Castillo mi primer evento el próximo año será un clasificatorio en Mazatlán, Sinaloa en el mes de marzo buscando el pase al mundial del 2021 en Bermudas”.

Y agregó “Para seguir preparándome fuertemente para acudir en óptimas condiciones en agosto representando a México en el mundial 2020 a celebrarse en Edmonton, Canadá y que no me suceda lo acontencido éste año en mi participación mundialista de Suiza donde lo cansado y desgastante del viaje no me permitieron regresar con un buen resultado”, finalizó.