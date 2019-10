Cierra fuerte

Chihuahua.- La chihuahuense Yamileth Mercado se encuentra en el cierre de su preparación rumbo a su pelea por el título mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, ante la keniana Fatuma Zarika, el próximo 9 de noviembre, en Cuauhtémoc.

Mercado (14-2, 4 KO) finalmente pudo hacerse acreedora a la revancha ante Zarika, quien la venció en septiembre del 2018, en Kenia, por una cerrada decisión dividida.

“Estamos por cerrar nuestra preparación, la cual ha sido muy dura, muy satisfactoria junto con todo mi equipo, para llegar lo mejor posible a esta pelea, ha sido un trabajo muy fuerte”, indicó Mercado vía telefónica desde Hermosillo, Sonora.

Desde aquel combate ante Zarika, ha pasado más de un año y la chihuahuense ha peleado otras dos ocasiones, en las que salió victoriosa, por lo que se siente lista para volver a asaltar el título mundial.

“Ahora tengo mayor experiencia, hemos estado trabajando en errores, sobre todo en los que tuvimos en esa pelea contra Zarika. Además esa fue la primera vez que subí con mi esquina (equipo) actual, ahora ya los conozco más a ellos y ellos a mí, entonces sí he cambiado en este tiempo”, dijo la peleadora de 21 años.

A pesar de que en esta ocasión la pelea será en Cuauhtémoc y no en Nairobi, Kenia, la chihuahuense no se confía y afirma que no por estar en casa será un combate más fácil.

“El compromiso es el mismo, estamos con la misma concentración que aquella vez, será igual de difícil y tenemos mucho compromiso, porque fue muy complicado traer la pelea a México. Se logró gracias a lo discutida que fue la decisión allá (en Kenia), pero no debemos bajar la guardia para nada”, finalizó la cuauhtemense.

Hasta el momento no se saben muchos detalles de la función, pues solo se conoce la pelea estelar entre Mercado y Zarika.

Frente a frente:

Yamileth Mercado Nombre Fatuma Zarika

14-2 (4 KO) Récord 32-12-2 (17 KO)

21 años Edad 34 años

1.62 m Estatura 1.63 m

Derecha Guardia Derecha