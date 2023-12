Cierra México el año con derrota ante Colombia

Mexsport / Los cafeteros se impusieron en tiempo de reposición para darle un amargo cierre de año a la selección Mexicana en Los Ángeles

Ciudad de México.- En un partido en el que la Selección Mexicana debutó a 10 futbolistas, Colombia le dio su novatada al levantarse de una desventaja de dos goles e imponerse 3-2, con un tanto de Carlos Gómez al 90'+2'.

México ganaba con goles de Omar Govea y Guillermo Martínez, pero los cafetaleros reaccionaron con anotaciones de Juan David Mosquera, Roger Martínez (ex del América) y el propio Gómez, este último gracias a un balón que rescató David Silva.

En partido celebrado en el Memorial Coliseum, en la víspera de la Final de la Liga MX, el técnico Jaime Lozano analizó más el rendimiento individual que detalles colectivos, consciente de que cuatro días de entrenamiento son insuficientes para formar un equipo.

Colombia había tocado mejor el balón, con mayor dinámica y precisión, pero no frente al marco porque Juan Mosquera falló un cabezazo en un tiro de esquina, luego Daniel Ruiz se lamentó la gran atajada del portero Antonio Rodríguez (abajo, al lado derecho), y luego otra vez Mosquera intentó, pero justo al sitio del guardameta.

México no encontraba las conexiones a la ofensiva, con un Jordi Cortizo que no hallaba socios y al que no le marcaron un penal favorable en una falta de Mosquera.

Fue el contención, Jorman Campuzano, quien le dio un regalo al Tri al perder el balón en la salida, ante la presión de Omar Govea y ser responsable de la progresión de una jugada en la que Memo Martínez cedió inteligentemente para el propio Govea, quien con la diestra guardó la pelota cerca del ángulo superior izquierdo del marco de David Ospina.

México tenía pegada, por eso al 50' cayó el segundo, cortesía de Memo Martínez, con esa capacidad de goleador para reaccionar rápido (luego de un disparo de Jordi Cortizo desviado por el portero), con un tiro casi sin ángulo, raso, cerca del poste derecho.

Un partido con Selecciones B, con un árbitro que de manera ridícula culminó el primer tiempo segundos antes del minuto 45.

El Tricolor parecía resolver el partido, pero al 55' Colombia organizó otra gran jugada colectiva que el central Mosquera logró culminar en gol tras una diagonal retrasada de Samuel Velásquez.

Un viejo conocido del futbol mexicano, Roger Martínez, tiró de media distancia al 69' y venció a Toño Rodríguez, para el empate.

Minutos antes, el propio Roger había puesto un pase de gol hacia Ian Carlo Poveda, pero nuevamente respondió el portero mexicano.

Al final, el Tri se fue con las manos vacías tras el tanto de Carlos Gómez en tiempo de reposición para sellar la remontada.

Con el Tricolor debutaron Alexis Peña, Brian García, Dieter Villalpando, Guillermo Martínez, Jesús Orozco, Ricardo Chávez, Rodrigo López, Bryan González, Édgar López y Omar Campos.