Cierra temporada la 'Coliseomania'

Chihuahua, Chih.- La “Coliseomania” cierra su temporada este próximo domingo 11 de diciembre con un cañonazo navideño de Lucha Libre en punto de las 4:30 de la tarde en la Arena Coliseo de Aldama y 31 en el centro de la ciudad.

La Asociación de Cronistas Deportivos “Pancho Cano” confirmó la espectacular cartelera preparada para los amantes del pancracio donde ya se proyecta para éste domingo una espectacular contienda de máscaras contra cabelleras, y lucha de damas bruscas.

El espectáculo forma parte del gran cierre de año en la actividad del pancracio, con un soberbio cañonazo, único en su género, avalado por la Comisión de Box y Lucha del Estado de Chihuahua.

En lucha Súper Estrella, “Máscara vs Cabellera”, Skeller Jr. vs El Camaleón Jr.; Apache Jr. vs Máscara Maldita, en candentes combates donde volarán máscaras y cabelleras.

En la otra lucha estelar, se disputarán el campeonato de la Coliseo, Eddy Manceyra vs Slade y Sakura vs El Verdugo, en un gran cierre que se ha proyectado para los grandes aficionados al deporte de los encordaos.

Habrá además luchas entre damas bruscas que vienen de Ciudad Juárez, encabezadas por Celeste, Crazy Candela, Dulce Candy, además del Canelo Villela Junior.

Tome Nota:

Lucha Libre en la Arena Coliseo en su cierre de temporada. El costo de la entrada para éste 11 de diciembre será de 100 pesos adultos y 50 pesos niños acompañados de un adulto.