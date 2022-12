Cierre candente

Eduardo Morán / El Diario Eduardo Morán / El Diario Eduardo Morán / El Diario

Sin problemas con el peso se reportaron listos los protagonistas de la función ‘Jueves Fight Boxing’ que se presenta hoy en el Gimnasio Josué Neri Santos y que encabezan los locales Miguel ‘Mickey’ Román, Diana ‘La Bonita’ Fernández y Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores.

Ayer se llevó a cabo la ceremonia de pesaje a espaldas de la Catedral y bajo un viento bastante frío, al que también se tuvieron que enfrentar los boxeadores al momento de subir a la báscula solamente en ropa interior.

En el pleito estelar, ‘Mickey’ Román se mide al colombiano Darvin ‘El Escorpión’ Galeano, y en la preliminar Bryan Flores intercambiará golpes con Plácido Ramírez, también oriundo de Colombia, mientras que ‘La Bonita’ buscará darle un triunfo a su afición cuando enfrente a la panameña Nataly Delegado.

En total, están programados 13 combates en esta función que presenta Promociones del Pueblo en asociación con la empresas BXSTRS.

“Bueno, muy contento dar el peso, ya ahorita voy a comer bien a casita y descansar para mañana brindarle una buena pelea a mi gente que siempre me apoya, estoy bien contento con mi gente, con mi afición. Ellos saben que yo me entrego al cien por ciento cuando voy a pelear, tal vez no tengo un buen estilo, pero tengo el estilo que a la gente le gusta, entonces estoy muy contento y agradecido y mañana a ganar”, dijo ayer ‘El Mickey’, de 37 años de edad y con récord de 64-14-0, 48 KOs.

“Me siento muy contento, gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda en mi vida, y contento con el público que ha venido a apoyar este pesaje, y aquí a dar lo mejor a Ciudad Juárez y que me tengan presente para una nueva competencia aquí y nada, gracias a Juárez”, señaló ‘El Escorpión’ Galeano, de 28 años de edad y oriundo de Montería, Colombia.

“Muy bien, muy fuerte, la verdad que sí dimos el peso sin problema, sin buscar tolerancia, sin nada, realmente lo dimos como es y ya pues esperar que sea el día de mañana para darlo todo arriba del ring”, comentó por su parte ‘La Bonita’.

“Pues descansamos, tratamos de recuperar lo más que se pueda, comiendo también, pero comiendo igual de una manera saludable, tratando de mantener la dieta y sobre todo pues el descanso y mentalizarnos bien para nuestro trabajo”, compartió Diana en relación a lo que hace un día antes de tener un combate.

“Estamos súper contentas, cumplimos con el peso que era lo principal, estamos bien y nada, esperar mañana para subirnos al ring y brindarle el mejor de los espectáculos al pueblo de Ciudad Juárez”, dijo la panameña Nataly Delgado.

“Gracias a todos por venir, la verdad estoy muy bien preparado y creo que él también lo hizo de la mejor manera, entonces a esperar una gran pelea, independientemente del resultado la gente se va a ir muy contenta. Ya saben, si caigo me levanto, a ganar”, fueron las palabras del ‘Niño Maravilla’.

“Darle las gracias al público por acudir a este pesaje y primero que todo darle las gracias a Dios por esta oportunidad que me está brindando, ya se pasó el pesaje y hay que esperar el día de mañana pa’ brindar un buen espectáculo al público de Ciudad Juárez”, señaló Plácido Ramírez.