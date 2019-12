Cita con la historia

Qatar, Doha.- Habrá un desfile por ser el Día Nacional en Qatar, pero los Rayados intentarán que los juegos pirotécnicos programados para más tarde sea para celebrar que hicieron historia.

Desde el 1 de junio que el Liverpool se consagró campeón de Europa, el Monterrey, como monarca de Concacaf, se imaginó jugar el partido de hoy por el pase a la Final del Mundial de Clubes Qatar 2019 en el Estadio Internacional Khalifa.

Le podrán decir a Antonio Mohamed y sus jugadores que son soñadores, porque ningún equipo de México o de la Concacaf ha superado las Semifinales en la historia de este torneo, por lo que tienen la oportunidad de hacer algo inédito.

El Monterrey ya es el club mexicano que más partidos ha ganado en un Mundial de Clubes y también el que más goles ha hecho, pero podría dar un paso definitivo a la gloria.

Sobra decir que los Rayados jugarán en el Estadio Internacional Khalifa el partido más importante en sus 74 años de existencia. Lo que suceda hoy lo puede marcar de por vida.

Imaginará que no hay países porque hasta ahora, ningún equipo de la Liga MX ha vencido a un club europeo en un Mundial de Clubes. Son siete partidos y solo dos empates, ambos del Necaxa en el 2000 ante el Manchester United y Real Madrid. Bajo el actual formato van 5 derrotas consecutivas.

Al mismo tiempo, ningún club europeo ha sido eliminado en Semifinales. De hecho, los últimos seis campeones fueron los representantes del Viejo Continente. Pero es fácil intentar.

Además, cabe mencionar que los Reds tienen 34 partidos de Liga Premier sin perder.

Para los Rayados será su segunda Semifinal de un Mundial. En el 2012 jugaron ante otro club inglés, el Chelsea y perdieron por 3-1, pero dejaron una buena imagen.

Eso es lo mínimo que se espera del Monterrey, que llega con una racha de 12 partidos sin perder con Antonio Mohamed al frente; lo máximo sería dar la campanada del siglo.

Para ello, el "Turco" no improvisará. Tampoco se espera que cambie su estilo, por más que el rival podría obligarlo a jugar más atrás de lo que ellos mismos desean.

La entrada de Celso Ortiz por Jonathan González será el único cambio. Mohamed no contempla empezar con línea de cinco, pero será flexible durante el partido.

A pesar de alguna molestia que ha sentido, el defensa central Virgil Van Dijk podría jugar, no así Georgino Wijnaldum. El director técnico Jurgen Klopp no descartó otros cambios.

No es un sueño, tampoco un videojuego, es real, los Rayados juegan hoy contra el Liverpool por el pase a la Final del Mundial de Clubes. Hoy es su Día y si imaginan a toda su gente no caminarán solos.