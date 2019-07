Clama Checo por una F1 más pareja

Guadalajara.- No se trata de hacer grandes revoluciones o de quitarle la esencia a la categoría, pero el mexicano Sergio Pérez consideró que con pequeños ajustes al reglamento, la Fórmula Uno podría ser más pareja para todos los pilotos.

Sobre todo hacer que en cada carrera, la competencia para el podio quede abierta para más número de autos y no sólo para los tres equipos de poderío económico.

"Me gustaría que cambien pocas cosas en cuanto a las reglas para conforme van pasando los años todos los equipos se vayan acercando", declaró este jueves el tapatío al llegar al circuito de Hockenheim.

Con seis carreras sin poder entrar al Top 10 en la bandera a cuadros, Checo llegó hoy a un circuito en el que casi siempre ha podido sumar puntos desde que corre para Fórmula Uno.

"Eso es lo principal: que lleguemos aquí y no sepamos que un Mercedes o un Ferrari va a ganar la carrera. Me gustaría llegar y que nadie sepa qué va a pasar, igual después de una calificación, esa parte la F1 la ha perdido", declaró Sergio para la cadena Fox Sports Latinoamerica.

En las últimas tres temporadas las escuderías Mercedes, Ferrari y Red Bull, han marcado una brecha considerable de diferencia no sólo en presupuesto, sino en tecnología para desarrollar sus monoplazas respecto a los demás equipos.

Como integrante de la Asociación de Pilotos de Gran Premio (GPDA, según sus siglas en inglés), Sergio agregó que ya varios de los conductores han hecho sus propias sugerencias a la FIA para mejorar las carreras.

La teoría de Checo se basa en aligerar el reglamento dentro de las pistas para competir a la par, y modificar normas para los equipos en condiciones de competencia y tecnología, para así hacer más homologado el rendimiento de los autos, dejando más espacio al talento de los propios pilotos.

"Hay que cambiar cosas fundamentales pero pocas, porque cuando cambias tanto las reglas siempre es cuando más ventaja les das a los equipos grandes. Creo que nadie sabe en qué dirección va a ir porque cada semana prácticamente están cambiando", agregó.