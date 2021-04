Clasifica mexicano en patinaje a JO invernales

Reforma

Guadalajara.- El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo hizo nuevamente historia al lograr la clasificación en esta disciplina a los Juegos Olímpicos invernales de Beijing 2022 después de 29 años.

Al conseguir el puesto 20, de 24 competidores, en los pasados Campeonatos Mundiales, celebrados en Estocolmo, Suecia, el deportista jalisciense afianzó un sitio para México en la justa invernal, según confirmó esta mañana la Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU por sus siglas en inglés).

"Estoy muy feliz de compartirles que es oficial. Después de muchos años de esfuerzo, dedicación y compromiso, se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en este sueño", escribió Carrillo en sus redes sociales tras conocer la noticia, pues hasta hace unos días, el deportista creía que tendría que buscar el boleto a la justa en una competencia en Alemania.

Carrillo será el segundo patinador en deslizarse en hielo olímpico, después de que Ricardo Olavarrieta lo hiciera en Calgary 1988 y Albertville 1992, quien concluyó en los peldaños 27 y 30, respectivamente.

El nacido en Zapopan tenía 9 años cuando eligió el patinaje artístico sobre hielo, asumiendo los sacrificios de un deporte sin arraigo en México y pocos espacios para practicarlo -existen menos de 30 pistas de hielo en el País-, pero que le ha enseñado a progresar para conquistar lo imposible.

"Me han gustado los retos desde pequeño y cuando haces lo que más te apasiona en la vida no lo ves tanto como un reto, sino simplemente como hacer lo que te gusta", dijo Carrillo en entrevista con este medio antes de partir a Suecia.

"Una de mis metas desde chico, cuando vi por primera vez unos Juegos Olímpicos, es llegar a esa justa y sobre todo abrirle camino a las nuevas generaciones del deporte a nivel nacional", mencionó el patinador.