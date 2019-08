¿Club español se quiere deshacer de mexicanos?

Salamanca, España.- Pasan los días, semanas y aún no se presentan en el Salamanca, equipo de la Segunda B de España, cuyo director deportivo es David Izazola, ex futbolista mexicano, Néstor Calderón y Kristian Álvarez, quienes desde hace 15 días deberían de haberse unido al proyecto que dirigirá José Luis Trejo y que ya tiene en sus filas a jugadores ex Liga MX como Jorge "Chatón" Enríquez, Martín Galván y Jehú Chiapas.

El Salamanca es propiedad del empresario mexicano Miguel Miranda Pérez, quien se ha encargado de tratar de revivir carreras como la del "Chatón", Trejo y ahora la del "Avión", que hace pocos meses estaba jugando en una liga amateur de futbol rápido, para no perder forma, dijo.

La cuestión es que pasan los días y los jugadores mencionados no pueden unirse al equipo por falta de su visado de trabajo, Izazola pide calma, que todo es cuestión de burocracia, pero el tiempo ya fue demasiado y ya la gente, Trejo y los mismos jugadores se empiezan a desesperar.

Pues... ¿Qué hay de extraño en Calderón y Álvarez para que no les den las visas?





