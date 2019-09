Clubes mexicanos podrían volver a la Copa Libertadores

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aseguró que las puertas siguen abiertas para que los clubes mexicanos regresen a la Copa Libertadores, además señaló que es complicado ayudar a los jugadores de Veracruz, pues no han manifestado que les adeudan.

Luego de la presentación del balón rosa que se utilizará para dar un mensaje de unidad, conciencia y prevención del cáncer de mama, el directivo habló de diversos temas.

Uno el posible regreso de equipos “aztecas” al torneo más importante de clubes, debido a que la próxima semana podría reunirse con el titular de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, y dar un paso más para confirmar el regreso.

"Las pláticas con Domínguez siguen presentes, espero probablemente la próxima semana podamos coincidir en FIFA y continuar con las pláticas, no se han cerrado, siguen abiertas", detalló.

Sobre la situación de Veracruz, que al parecer hay jugadores que no han recibido su pago hace algunas quincenas, comentó que no puede hacer nada si los mismos jugadores no se manifiestan.

“No podemos actuar de oficio, no sabemos si han cobrado o no, no me dicen”, indicó el directivo, quien estuvo presente en el vestidor de Tiburones Rojos para manifestarles que está en toda la disposición de ayudarles.

“Les pedí que acudan con nosotros, todo lo demás son especulaciones, les dije que mi teléfono está abierto para ellos y para cualquier jugador, estamos pendientes”, subrayó.

Del grito polémico de los aficionados cuando despejan los porteros, Enrique Bonilla aseguró que seguirán el protocolo de FIFA a partir de la jornada 15, y si es la afición visitante la que lo haga, habrá una sanción económica.





