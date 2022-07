Cocina Julio César Chávez regreso al ring

CDMX.- Julio César Chávez había dicho adiós al boxeo, pero, con casi 60 años encima, regresará al ring para echarse una pelea de exhibición con Érik "Terrible" Morales.

La idea es hacerla en septiembre en el Estadio Caliente de Tijuana. Ambos púgiles llevan una buena relación y, curiosamente, a pesar de haberse encontrado muchas veces en el gimnasio, no han intercambiado guantes en el cuadrilátero.

"Estamos platicando para armarlo, (...) hemos conversado, y ayer (martes) quedamos de hablar la próxima semana para hacerlo más formal.

"Es divertido porque muchas veces nos hemos encontrado en el gimnasio, él entrenando y me dice: 'súbete', y nunca me he subido, y nunca hemos boxeado teniendo oportunidad, y está padre ahora en exhibición y trabajar para la gente, y Tijuana es una plaza grande y que nos conocen a los dos", dijo Morales, de 45 años.

Llegó a EU, dicen

La promotora PBC aseguró que está todo listo para la conferencia de prensa de hoy entre el mexicano Rey Vargas y el filipino Mark "Magnífico" Magsayo, quienes disputarán el cetro Pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El mexicano viajó apenas el lunes a Ciudad Juárez para arreglar su visa de trabajo. Una fuente reveló a CANCHA que ya la consiguió, mientras que la empresa señaló que el tricolor estaba ya en San Antonio.