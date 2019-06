Colombia se juega el todo o nada

Sao Paulo





El técnico de la selección colombiana, el portugués Carlos Quieroz, afirmó que el partido del viernes en Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 ante Chile son "noventa minutos", sin "mañana", y en el que se jugará al "todo o nada".

Cambia lo que pueda pasar durante el partido, son 90 minutos, no hay mañana, no es la fase de grupos, es todo o nada. Pero esto no cambia nada en la preparación, cambia el abordaje estratégico", señaló Queiroz en el estadio Arena Corinthians.

De acuerdo con Queiroz, "los cuartos de final son finales anticipadas por la ilusión, la técnica y la calidad de jugadores. Todos los partidos son finales y este es un partido diferente porque no puede haber prórroga, si hay empate vamos directo a os penaltis, por eso tenemos que decirlo en los noventa minutos".

El entrenador, que no confirmó todavía el equipo titular ante los actuales bicampeones, señaló: "Tengo un equipo y con un equipo vamos a hacer lo mejor. Sabemos la importancia de un partido como este, Colombia-Chile, pero hay que salir a disfrutar".

"Chile tiene mucha historia, tradición en ganar y lo vienen haciendo bien en los últimos años. Son los campeones y favoritos también para ganar esta Copa América como Uruguay, Argentina o Brasil", pero "la única cosa que me preocupa es que Colombia tiene que seguir mejorando y creciendo como equipo", apuntó.

"Es un partido muy difícil, con dos grandes equipos, pero estamos una posición bien buena porque no tenemos problemas", destacó.

Según consideró Queiroz, "la fuerza de Colombia son los jugadores y la fuerza de los jugadores es el equipo" y en ese sentido destacó la disputa deportiva para la posición de atacante del capitán Radamel Falcao García y de Duván Zapata, uno de los goleadores de la última temporada en la liga italiana.