Columnistas no vislumbran cambios en la Asamblea de Dueños

CDMX.- Multipropiedad, disminución de jugadores no formados en México, Repechaje, nueva figura en la presidencia de la FMF, aspectos que se abordarán este lunes en la Asamblea de Dueños de la Liga MX, fueron diseccionados por los columnistas de CANCHA.

El pasado 31 de enero, tanto la Liga MX como la FMF anunciaron medidas para elevar el nivel del balompié nacional y del Tricolor después del tropiezo en Qatar, que deberán ser aprobadas en la Asamblea.

Roberto Gómez Junco, Francisco Javier González, Arturo Brizio y Heriberto Murrieta analizaron el tema en CANCHA MX.

"Una carta de buenas intenciones, pero sabes desde que los muestran que la decisión la van a tomar otros. No espero buenas cosas de esa reunión, no creo que cristalicen los mejores puntos de ese proyecto que presentaron en su momento", expresó Gómez Junco.

"Me parece que por el rezago que tiene el futbol mexicano en muchas áreas, parece imposible que de un plomazo se puedan resolver. Espero que en esta Asamblea cambien algunas cosas, no por una persona, sino por el sistema que es el que no permite tomar decisiones adecuadas, sobre todo en el plano deportivo", aseveró, por su parte, Francisco Javier González.

Entre los puntos del plan está la reducción de no formados en México la alineación inicial.

"Algo que urge es bajar el número de extranjeros en la cancha, porque creo que tarde o temprano ese superávit de extranjeros, no todos de gran calidad, termina por bloquear un surgimiento natural de jugadores mexicanos que alimentan tarde o temprano a la Selección Mexicana. Creo que el ascenso y el descenso es aberrante que no exista, esta cerrazón le quita competitividad al futbol mexicano", sostuvo Murrieta.

En ese tenor, Brizio puso el acento en la cantidad de extranjeros registrados por cada club.

"Los cuatro últimos equipos del torneo tenían en promedio más de 12 jugadores extranjeros registrados. No nada más es el tema de los que juegan en la cancha, cuántos puedes registrar", cuestionó el árbitro mundialista.

"Está el tema del ascenso y descenso, la multipropiedad, el único monopolio en el mundo que pierda dinero se llama futbol mexicano".