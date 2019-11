Combina juventud con experiencia

Chihuahua, Chih.- A pesar de ser una joven de solo 15 años, la vaquera Marlene Saldívar Montoya, estará en su cuarto Campeonato Nacional de Rodeo, a partir de este próximo miércoles.

Marlene está por coronar un año muy bueno para ella, pues acudió en semanas pasadas a representar a México en un campeonato internacional de rodeo, celebrado en la ciudad de Hurón, Dakota del Sur, Estados Unidos.

“Me fue muy ben por allá, participé en lazo y listón, carrera de barriles y lazo en falso”, comentó. “En lazo en falso hice seis segundos; en carrera de barriles, auqnue tiré un barril en cada oportunidad, hice buenos tiempos, entonces estoy contenta; en lazo y listón, mi compañera no pudo lazar, entonces nos quedamos sin tiempo, pero todo estuvo muy bien para mí”.

De tal manera, Marlene viene con buen ímpetu para tratar de brillar en casa en el evento nacional que se realizará en el complejo de Ávalos, donde se instala año con año la Feria de Santa Rita.

“En el nacional voy en lazo en falso, pero también voy a entrar a la barrileada (sic) que va a ser previa, para ver si puedo clasificarme a la competencia del nacional”, dijo.

Con su experiencia y su buen año, Saldívar espera tener lo necesario para poder meterse al nacional en esa disciplina, una de las más competidas tanto a nivel estatal como nacional.

“Me siento bien, muy preparada, y a pesar de que tengo una yegua nueva, creo que voy a estar fuerte, solo falta tener una buena actuación”, comentó. “Es mi cuarto nacional, he estado desde infantil, pasando por juvenil menor y ahora en juvenil mayor, así que espero que me vaya bien”, finalizó.

Las categorías juveniles inician desde el miércoles y terminan el sábado en el calendario del nacional de rodeo.





PARA CONOCERLA

Marlene Saldívar Montoya

Edad: 15 años

Disciplina: Rodeo

Especialidades: Lazo en falso, lazo y listón, y carrera de barriles

Categoría: Juvenil mayor

-Será su cuarta participación en un Campeonato Nacional de Rodeo