Comenzará Tri su camino rumbo a Qatar ante Jamaica

Archivo/ El Diario

Ciudad de México.- La Selección Mexicana comenzará el camino al Mundial a Qatar al recibir en casa a Jamaica.

La Concacaf realizó hoy el sorteo clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2022.

El Octagonal comenzará en la Fecha FIFA de junio de 2021 y culminará en marzo de 2022. Cada Selección disputará 14 partidos.

La Clasificatoria ofrece tres boletos directos a Qatar y uno más para un repechaje intercontinental, que se jugará en junio de 2022.

Por lo pronto hay cinco Selecciones clasificadas al Octagonal: Honduras, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y México, que obtuvieron su pase directo al ser las mejores ubicadas de la Concacaf en el ranking FIFA del 16 de julio de 2020.

Los demás tienen una oportunidad. Las 30 asociaciones restantes, incluida la República Dominicana del técnico mexicano Jacques Passy, fueron colocadas en grupos de cinco equipos. Los ganadores de cada sector se enfrentarán entre sí (A vs. F, B vs. E, C vs. D), cuyos ganadores ocuparán las tres plazas restantes del Octagonal.

La pandemia por Covid-19 obligó a que se cambiara el formato de clasificación, usualmente un Hexagonal que debía comenzar en septiembre de este año.

Juego 1 del Octagonal rumbo a Qatar

Ganador B vs. E vs. Honduras

Ganador A vs. F vs. Estados Unidos

Ganador C vs. D vs. Costa Rica

México vs. Jamaica

En la Fase Previa al Octagonal, los ganadores de cada Grupo se enfrentarán entre sí (A vs. F, B vs. E, C vs. D) y los tres ganadores irán al Octagonal, en el que ya hay cinco equipos clasificados.

Grupo A

El Salvador

Antigua y Barbuda

Granada

Monserrat

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Grupo B

Canadá

Surinam

Bermuda

Islas Caymán

Aruba

Grupo C

Curazao

Guatemala

San Vicente

Cuba

Islas Vírgenes Británicas

Grupo D

Panamá

República Dominicana

Barbados

Dominica

Anguila

Grupo E

Haití

Nicaragua

Belice

St. Lucia

Islas Turcas y Caicos

Grupo F

Trinidad y Tobago

St. Kitts and Nevis

Guyana

Puerto Rico

Bahamas